Ünal Karaman: İşimiz çok zor
12 dakika önce
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada bordo-mavili takımın sahaya her maçı kazanmak için çıktığını belirterek, gruptaki şanslarının zorlaştığını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada bordo-mavili takımın sahaya her maçı kazanmak için çıktığını belirterek, gruptaki şanslarının zorlaştığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:39
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