Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman: İşimiz çok zor
Son Dakika Spor Ünal Karaman: İşimiz çok zor

Ünal Karaman: İşimiz çok zor

12 dakika önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada bordo-mavili takımın sahaya her maçı kazanmak için çıktığını belirterek, gruptaki şanslarının zorlaştığını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada bordo-mavili takımın sahaya her maçı kazanmak için çıktığını belirterek, gruptaki şanslarının zorlaştığını söyledi.

Ünal Karaman: İşimiz çok zor

Ünal Karaman, Ersun Yanal, Krasnodar, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:39 
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