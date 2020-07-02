Ünal Karaman: Konyaspor maçı olmazsa olmazımız

Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında evinde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, İttifak Holding Konyaspor maçının 6 puan değerinde olduğunu ve mutlaka kazanılması gereken bir maç olduğunu ifade etti

Yukatel Denizlispor maçında sahaya kazanmak için çıktıklarını ancak basit yedikleri gollerle 2-0 geriye düşmelerine rağmen maçtan kopmadıklarını ifade ederek, "Direncimizi gösterip beraberliği kopardık. Yemeyeceğimiz golleri yedik. Futbolda böyle şeyler oluyor. Denizlispor maçı artık geride kaldı. Şimdi önümüzde zorlu bir Konyaspor maçı var. Bu maçı mutlaka almamız gerekiyor" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İttifak Holding Konyaspor maçının kendileri açısından 6 puan değerinde bir maç olduğunu ifade ederek, "Rakibimiz düşme potasının üzerinde, biz de rakibimizin 2 puan önündeyiz. Bu maçta galibiyet alan rakibinden 6 puan almış olur. Bu nedenle maça galibiyet için çıkıp mutlaka 3 puanı almak zorundayız. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz" diye konuştu.

Ünal Karaman, "Ligde konum olarak iyi durumda değiliz. Bir an önce bu durumdan kurtulmamız gerekiyor. Üst üste maçlar kazanıp hızla alt sıralardan uzaklaşmamız gerekiyor. Alacağımız 3 puanla belki 1-2 sıra yükseliriz ama bir seri başlatabiliriz. Bu nedenle olmazsa olmaz maçlardan biri Konyaspor maçıdır. Rakibimiz özellikle evinde iyi futbol oynuyor ancak bize de 3 puan gerekli" ifadelerini kullandı.