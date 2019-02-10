Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman Küçük Tayyip'i Ziyaret Etti

Ünal Karaman Küçük Tayyip'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Kartal'da enkaz altından sağ çıkarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ı hastanede ziyaret etti.

Ünal Karaman Küçük Tayyip'i Ziyaret Etti, System.String[]
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Kartal'da enkaz altından sağ çıkarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kartal'da enkaz altından yaralı çıkarılanları hastanede ziyaret etmiş, göçükten sağ kurtulan küçük Tayyip'e Trabzonspor forması hediye etmişti. Bugün de minik Tayyip'in taraftarı olduğu Trabzonspor'un Teknik Direktörü Ünal Karaman, hastanede Küçük Tayyip'i ve diğer yaralıları ziyaret etti. Karaman ardından hastaneden ayrıldı .

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

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