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Ünal Karaman: "Ne olursa olsun bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız" - Son Dakika

Ünal Karaman: "Ne olursa olsun bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız"

01.07.2021 09:07
Ünal Karaman:

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2021-2022 sezonunda sağlık, huzur ve mutluluğun konuşulduğu bir sezon olmasını diledi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2021-2022 sezonunda sağlık, huzur ve mutluluğun konuşulduğu bir sezon olmasını diledi. Karaman, transfer konusunda kulüpte bulunan profesyonellere güvendiğini söyledi. A Milli Takım hakkında da konuşan Karaman, "Genç yaşta tecrübeli oyuncu safına koyduk bu oyuncularımızı. Ne olursa olsun bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız" dedi.

2021-2022 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Karaman, sağlığın, huzurun ve mutluluğun konuşulduğu bir yeni sezon olması dileğinde bulundu. Korona virüs salgınından sporcuların da etkilendiğini söyleyen Karaman, "Şartlara uyum göstermek gibi bir zorunluluğumuz var. Bizden daha özverili çalışan sağlık sektöründeki insanlar var ve hala çalışmaya devam ediyorlar. Canlarını kaybedenler var, onların bu sıkıntıları yaşadığı yerde biz burada açık havada karınca kararınca bir şeylerin mücadelesini vermeye gayret gösteriyoruz. En azından halkın bozulan moraline katkı sağlayabileceğimiz en ufak destek yapabilmişsek ne mutlu bize. İnşallah güzel şeylerin konuşulduğu, sakatlığın olmadığı, bütün takımların sporun ruhuna uygun bir şekilde hareket edebildiği ve yaşayabildiği bir futbol sezonu olsun" dedi.

TRANSFERDE PROFESYONELLERE İNANÇ TAM

Transfer konusunda da konuşan Karaman, "Kulüp bünyesinde takıma oyuncu kazandıran profesyoneller var. Biz onların yeteneğine inanıyoruz. Biz kendi istediğimiz bazdaki oyuncu yetenekleri, pozisyon ve mevki tarifini yaptık arkadaşlarımıza. Onların yeteneklerine ve özverisine ihtiyaç duyuyoruz. İnşallah hem bizlerin hem taraftarlarımızın mutlu olacağı, camiamıza güç katacak oyuncuları bünyemize katarlar" diye konuştu.

A MİLLİ TAKIM YORUMU

Karaman, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de gösterdiği performans hakkındaki soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Biz spor kültürü olarak bir orta yolu bulamıyoruz. ya övgülerle çok üst seviyeye getiriyoruz ya da yergilerle ayaklar altına alıyoruz. Daha önce elde edilen başarıları, verilen hizmeti yok sayıyoruz. Bunlar çok doğru değil. Şenol Hoca'yı turnuva öncesine kadar yere göğe sığdıramıyorduk. Şenol Hoca mükemmeldi, doğru şeyler yapıyordu, ne oldu turnuvada istenilen sonuç olmadı diye. Bu turnuvalar basit turnuvalar değildir. Gönlümüz elbette çok büyük başarılar elde edip, gençlerimizin Avrupa sahnesinde çok farklı başarıyla alkış almasından yanaydı."

"NE OLURSA OLSUN BUNLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ, BİZİM EVLATLARIMIZ"

Deneyimli teknik adam, son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın genç bir kadrosu olduğunu vurgulayarak, "Genç yaşta tecrübeli oyuncu safına koyduk bu oyuncularımızı. Biraz sabretmemiz gerekiyor, ne onların beklentisine cevap verebildi kendileri, ne de biz o beklentiye cevap bulabildik ama sporun içinde bu tarz şeyler var ve biz bunu anlayışla karşılamamız lazım. Ne olursa olsun bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız" ifadelerini kullandı.

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Ünal Karaman, Türkiye, Göztepe, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünal Karaman: 'Ne olursa olsun bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız' - Son Dakika


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