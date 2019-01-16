Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman: "Ne Olursa Olsun Kazanmak Güzel"

Ünal Karaman: "Ne Olursa Olsun Kazanmak Güzel"

1 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesir Baltokspor galibiyetinin ardından kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Ünal Karaman:
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesir Baltokspor galibiyetinin ardından kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Ne olursa olsun kazanmak güzel. Tabi ki en azından ikinci yarı lig ve kupa düşünülecek olursa daha güzel bir sonuçla kazanmayı arzu ederdik. Sonuçta çok yetenekli oyunculardan kurulu Balıkesirspor takımı, zorladılar ama sonuç almak güzel. Umuyorum bu avantajımızı orada da sürdürür alınması gereken sonucu alır, kupada yolumuza devam ederiz" dedi.

Her müsabakaya kazanma odakları hazırlandıklarını dile getiren Karaman, "Biz her müsabakaya kazanma odaklı hazırlandığımız için oradaki maç fark etmeyecek. İki farklı kazansak da aynı ciddiyet, disiplinle gidecektik. 2-1 zor bir skor ama umuyorum oradan da kazanarak döneceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ersun Yanal, Ünal Karaman, Karaman, Spor
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