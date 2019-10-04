Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman: "Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum"
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Ünal Karaman: "Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum"

1 saat önce

Ünal Karaman: "Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum"TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Evimizde oynadığımız müsabakayı kazanmak istiyorduk ama her şeye rağmen oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum" dedi.

Ünal Karaman: "Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Evimizde oynadığımız müsabakayı kazanmak istiyorduk ama her şeye rağmen oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İsviçre ekibi Basel ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın teknik patronu Ünal Karaman, "Görev verdiğimiz arkadaşlar, özellikle fazla forma şansı bulamayıp da, kullandığımız oyuncuların niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında pozisyonun kalemizde gol olarak bitmesi tabii ki biraz üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı diye düşünüyorum ama her şeye rağmen gelen taraftarlarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum" diye konuştu.

Ünal Karaman: Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum

Ünal Karaman, Ersun Yanal, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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