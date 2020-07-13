Ünal Karaman: "Rakibimiz bizden daha fazla istedi"
- Ünal Karaman: "Rakibimiz bizden daha fazla istedi" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa'nın galibiyeti kendilerinden daha çok istediğini söyledi.
- Ünal Karaman: "Rakibimiz bizden daha fazla istedi"
İSTANBUL - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa'nın galibiyeti kendilerinden daha çok istediğini söyledi.
Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa'nın kendilerinden daha fazla galibiyeti istediğini aktararak, "Rakibimiz bizden daha fazla istedi. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Belli dönem mücadelenin içinde kaldık. Kendi adımıza riskli oyuncularımızı kullanmadık. 3 sarı kartlı birkaç tane oyuncumuz vardı. Bu riski alamadık. İkinci yarı duruma göre parça parça bu oyuncuları kullandık. Oyun içerisinde istediğimiz hareketliliği sağlamadı. Özellikle pandemiden sonra yoğun bir maç trafiği oldu. Oyuncuların yorgunluğunu normal karşılamak lazım. Her şeye rağmen bazı oyunculardan fazla performans beklerdim. Umuyorum kısa sürede kendi futbol seviyelerini üste çekerler. Bugün herkesin kendi adına çıkaracağı dersler var" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Ünal Karaman: 'Rakibimiz bizden daha fazla istedi' - Son Dakika Spor
Son Dakika 00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler