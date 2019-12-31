Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı - Son Dakika

Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı

6 saat önce

Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı.

Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı, System.String[]

Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı.

Trabzonspor ile dün yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı. Trabzon Havalimanı'nda bir grup bordo-mavili taraftarın yolcu ettiği Karaman, sevgi gösterisiyle karşılaştı. Taraftarlarla bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Kalbimiz burayla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen insanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın" şeklinde konuştu.

Taraftarların, "Bu burada bitmedi. Bekleyeceğiz hocam" şeklinde yanıt verdiği Karaman, "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" sloganlarıyla uğurlandı.

(İHA)

Ünal Karaman, Trabzonspor, Trabzon, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda
Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı!

Son Dakika Haberleri
18:02 Bozkır'da sokak ve yaban hayvanları kış aylarında aç kalmayacak - Son Dakika
18:01 Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü (2) - Son Dakika
18:01 Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika
18:01 Çorum'daki leblebicilerde yılbaşı yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
18:00 Kayseri'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:03:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]