Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman: "Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah çok daha iyi olacak"
Son Dakika Spor Ünal Karaman: 'Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah çok daha iyi olacak' - Son Dakika Spor

Ünal Karaman: "Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah çok daha iyi olacak"

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmada iki takım açısından da dengeli durmaya çalışan ve aksiyon yapmaya çalışan bir anlayış olduğunu söyledi.

Ünal Karaman:

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmada iki takım açısından da dengeli durmaya çalışan ve aksiyon yapmaya çalışan bir anlayış olduğunu söyledi.


Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Öncelikle yediğimiz golden başlanabilir. O dakikada yediğimiz bir gol bizi üzdü. Maç geneline baktığımızda iki takım açısından da dengeli durmaya çalışan ve aksiyon yapmaya çalışan bir anlayış vardı. Şu bilgilendirmeyi yapayım; hepimiz muhtemelen farkındasınız ama hatırlatmakta fayda var, Avrupa kupası maçından sonra takımı dinlendirdi, as oyuncularını oynatmadı yorumları yapıldı. 17-18 maçın üzerinde 10'ya yakın oyuncum var. Bunlar bu takımın sezon başından yükünü geçen oyuncular. Bir müsabaka oynatmadık diye takımı dinlendirdi oluyor" dedi.


"2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı"


Bordo-mavili oyuncuların güçlerinin ve duruşlarının çok çok üzerinde çaba gösterdiklerini kaydeden Karaman, "1-0'dan sonra girdiğimiz çok net gol pozisyonlar var. Tabi ki böyle tecrübeli, kaliteli bir takıma karşı oynarken eğer girdiğiniz pozisyonları yapamazsanız bitiş düdüğü çalınca tehlike yaşarsınız. Talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı. Hatta 1-1'den sonra bile gol pozisyonlarımız vardı. Her şey bir kenara iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Evet oyuncularım sağ olsunlar kendi güçlerinin ve duruşlarının çok çok üzerinde hep aşma çabası üstündeydiler. Gören ve anlayan gözlere teşekkür ederim. Zaman zaman belli bir tecrübenin üzerindeki oyuncular yorgunluk yaşayabiliyorlar. Ekuban'ın da iki depar sonrası zorlandığını gördük. Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah çok daha iyi olacak. Çok daha iyi oyunla sonuç alan bir Trabzonspor olacak. Ben bugün verdikleri mücadeleden dolayı iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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