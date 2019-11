Ünal Karaman ve Erce Kardeşler'in açıklamaları

Trabzon spor Teknik Direktörü Ünal Karaman , yarınki Getafe karşılaşmasının iki takım açısından da zor olacağını belirterek, "İşimizin zor olduğunu biliyoruz, hangi oyuncu kadrosu ile çıkarsak çıkalım biz gayretimizle yine samimi olacağız. Her kriz ortamı kendi içerisinde fırsatlar doğurur. Birçok oyuncumuz açısından bu tür müsabakalar olgunlaşmaları açısından bir fırsat olacak. Bu şekilde tecrübe edecekler" dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci maçında yarın sahasında İspanya ekibi Getafe'yi konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve kaleci Erce Kardeşler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ünal Karaman, "Bizler daha üst sıradaki rakiplerle eşleşme yaşadığımız bazı lig maçları ile birlikte zorluklarımız da dikkate alındığı takdirde belki ülkemizin ve camiamızın bizden beklediği, istediğimiz başarıya ulaşamadık ama şartlar ne olursa olsun temsil noktasında elimizden gelen bütün çaba ve gayreti gösterdik. Oynayan ve oynamayan bütün oyuncularımız hep anı yaşadılar ve oynamayan arkadaşlarımız da bize ortak oldular. Dolayısı ile de önce milletimiz ve camiaya gönül verenlerden özür diliyoruz ama bu bir süreçtir tabii ki. Kaç yıl devam eden Avrupa süreci noktasında puanlarımız yükseldiği noktada biz de daha farklı rakiplerle daha iyi temsil noktası içerisinde bulunacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İspanya liginde gerçekten oyun anlamında da baktığımızda ne yaptığını bilen futbol kuralları içerisinde mücadele eden ve iyi bir kadro derneği olan rakibe karşı oynayacağız. Yine işimizin zor olduğunu biliyoruz. Hangi oyuncu kadrosu ile çıkarsak çıkalım biz gayretimizle yine samimi olacağız. Umuyor ve bekliyoruz ki temsilde bir hata yapmayalım ve taraftarımızı üzgün bir şekilde evlerine göndermeyelim. Çabamız ve gayretimiz de bunun için olacak. Oyuncularıma da bu anlamda son derece güven içerisinde olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

"KORKU YOK, YILGINLIK YOK"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ünal Karaman, "Birçok rakipte saygıyı ön planda tutarken bunun şu şekilde algılanmasını çok doğru bulmayız. Biz oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız, çünkü bizim en büyük korkumuz ve en büyük yarışımız kendimizle. İkincisi ise ben ve benim tesirim altındaki grup için söylüyorum; biz Avrupa Ligi'ne katıldık diye kendimizi Kaf dağında görmeyeceğiz. Evet, Avrupa Ligi'ne katıldık ama en zayıf torbadaki takım olarak katıldık. Dolayısı ile bizden daha güçlü, Avrupa geçmişi olan takımların ve Avrupa'yı Şampiyonlar Ligi'nde alışkanlık haline getirmiş takımların grubundayız. Korku yok, yılgınlık yok ama reel bir şekilde had bilerek durum değerlendirmesi var. Eğer biz Avrupa'ya katılma alışkanlığını uzun yıllar camiaya kazandırabilsek, belki daha üst torbalardan kuraya katılıp daha güçsüz diyebileceğimiz takımları grubumuza dahil edip daha farklı başarılar elde edebilirdik. Onun için adım atmak gerekiyor. Adımı da buralarda en iyi şekilde atmak gerekiyor ki sorunsuz bir şekilde ilerleyebilelim" diye konuştu.

"LİSANSLI HER OYUNCU TRABZONSPOR FORMASINI GİYMEYE ADAYDIR"

Her kriz ortamının kendi içerisinde fırsatlar doğurduğuna işaret eden Karaman, "Bizde lisansı olan her oyuncu Trabzonspor formasını her kategoride giymeye adaydır. Dolayısı ile yine karma yapacağımız bir müsabaka olacak. Trabzonspor gerçeğini sizler de en az bizler kadar iyi biliyorsunuz. Ama her kriz ortamı kendi içerisinde fırsatlar doğurur. Birçok oyuncumuz açısından bu tür müsabakalar olgunlaşmaları açısından bir fırsat olacak, bu şekilde tecrübe edecekler. Mevlana'nın güzel bir sözü var: 'Tabii ki zor olacak ki bu imtihan olsun.' İmtihanımızın farkındayız. Her daim gelişmeye ve öğrenmeye devam edeceğiz. Onun için genç oyuncularım da şans bulacak. Burada en büyük görev taraftarımıza düşüyor. Biz bu kardeşlerimizi güvenip bizleri temsil noktası içerisinde sahaya sürerken, onların destekçisi sadece ben ve benim ekibim olmamalı. Bütün camia desteklemeli ki bu kardeşlerimiz geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilsin. Onların bizden alacağı moral ve güç elbette ki yetecektir" şeklinde konuştu.

"KAS SORUNLARINDAN ZİYADE DARBEYE BAĞLI SAKATLIKLARDA SORUNLARIMIZ OLDU"

Uzun süredir sakat olan Onazi'nin de durumuna ve transfer söylentilerine değinen Karaman, şunları söyledi: "Onazi'nin 11'inci ayı doldu, neredeyse seneyi bulacak. Bu çok uzun bir süre. Şimdi bakıldığı zaman uzun dönemdir antrenman yapmayıp bizden ayrı bireysel çalıştığı noktalar var. Biz sağlık için spor yapmıyoruz. Dolayısı ile bireyin sağlıklı olması tek başına yeterli değil. Belli bir direncin, belli bir kuvvetin kazanımı da ha deyince kolay olmayacak. Çünkü biz yaptığımız hiçbir antrenmanı oyuncularımıza kişisel bir şey katmadığı takdirde yapmıyoruz. Bizim antrenmanlarımız maç temposunda, maç disiplininde ve maç ciddiyetinde geçer. Bunun için bütün oyuncularımız hazır olmaya gayret gösterir. Bizim kas sorunlarından ziyade darbeye bağlı sakatlıklarda sorunlarımız oldu. İşin ciddiyeti ile alakalı. Burada genç kardeşlerimizin de üstün bir forma savaşı ve mücadelesi var. Olacakla öleceğe çare bulunmaz. Bizim bu sorunu yaşamamız ve bununla imtihan olmamız gerekiyormuş, yaşadık. Şimdi geleceğe daha iyi bakmamız doğrultusunda devre arası transferler olabilir. Her profesyonel takım oyuncu da gönderebilir, oyuncu da alabilir. Bunlarla ilgili ilgililer çalışır ve gerekli durumlarda gerekli hamleler yapılır. Devre arasına epey zaman var. Oyuncularımızın hem antrenman hem de müsabaka performansları hem de takımızın bulunduğu ortam içerisindeki fiziksel gerçek bizi bazı kararlara itebilir."

ERCE KARDEŞLER: HERKES BU TARZ MAÇLARDA BÖYLE BİR ŞANS VERMEZ

Kaleci Erce Kardeşler ise taraftarın desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Yarın oynayacak olduğumuz maç bizim için önemli bir maç. Ne olursa olsun, ligin neresinde olursak olalım Trabzonspor sahaya her zaman kazanmak için çıkar. Hocamın da bize hep söylediği gibi, 'Bizim yarışımız her zaman kendimizle.' Rakibin durumu, gücü bizim için hiçbir zaman önemli değil. Biz kendimizle ne kadar iyi yarışırsak kendimizi daha üst seviyeye çıkarabiliriz. Bizim gibi oyuncular yani rotasyon oyuncuları için bu tarz maçlar önemli maçlar. Hocamız da sağ olsun bizi her zaman bu tarz maçlarda değerlendirdi. Biz de onun yüzünü kara çıkarmamak için elimizden gelen mücadeleyi verdik ve bu mücadeleye her zamanda devam edeceğiz. Hocamıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Herkes bu tarz maçlarda böyle bir şans vermez. Yarın da umarım güzel ve keyifli bir maç olur. Taraftarımız da umarım ki bizi desteklemeye gelir sahaya. Hem izlemesi hem oynaması çok güzel bir maç olacak. Avrupa Ligi'nde içerdeki son maçımız bu sene için. Son bir kez hep beraber gelsinler, bizi desteklesinler, karnaval havasında güzel bir maç geçsin. Biz de taraftarımıza iyi bir maç ortaya koyalım. İnşallah da kazanıp mutlu bir şekilde döneriz" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Trabzonspor, yarın UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacakları maçın hazırlıklarını da basın toplantısının ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Karaman yönetiminde hafif yağış altında gerçekleşen antrenmana sakatlıklarından dolayı Daniel Sturridge ve Abdülkadir Ömür katılmazken, tedavi süreci devam eden Filip Novak ise düz koşu yaptı.

Trabzonspor ile Getafe yarın saat 18.50'de Şenol Güneş Stadyumu'nda mücadele edecek.