Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman ve Jose Sosa Basın Toplantısı Düzenledi
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Ünal Karaman ve Jose Sosa Basın Toplantısı Düzenledi

43 dakika önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Kaptan Jose Sosa, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacakları AEK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim gibi onların da zaafları var. Futbolun doğrularını yaparak ülkemize mutlu dönmek istiyoruz” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Kaptan Jose Sosa, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları AEK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim gibi onların da zaafları var. Futbolun doğrularını yaparak ülkemize mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

Ünal Karaman, Ersun Yanal, Jose Sosa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:14 
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