Yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'da kampa giren Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, "Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'a gelerek kampa girdi. Günlük çift antrenmanlarla sezon hazırlıklarına devam eden takımın teknik direktörü Ünal Karaman, antrenman arasında Vali Gökmen Çiçek'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Afyonkarahisar'ın gerek spor altyapısı gerek iklim şartları açısından ideal bir kamp merkezi olduğunu ifade eden Ünal Karaman, "Afyonkarahisar kampını en iyi şekilde değerlendirerek, iyi hazırlanarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan ve destek olan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Sporda en iddialı şehir olma yolunda ilerliyoruz"

Sporun şehrinde her geçen gün daha fazla takım ağırlamaya başladıklarını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Vali Gökmen Çiçek ise, " Türkiye'nin en iyi spor tesislerine sahip olan Afyonkarahisar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile bu alanda en iddialı şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Takımların sezon hazırlığı için Afyonkarahisar'ı tercih etmeleri ve her geçen gün daha fazla ilgi olması bizleri mutlu ediyor. Göztepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Ünal Karaman'a ve tüm takıma teşekkür ediyor, iyi bir kamp dönemi geçirmelerini diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR