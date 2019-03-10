Son Dakika Haberleri: Ünal: MHP ve AK Parti'nin Oy Kaybetmesi İçin PKK Telsizden Anons Geçiyor

Ünal: MHP ve AK Parti'nin Oy Kaybetmesi İçin PKK Telsizden Anons Geçiyor

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Neden Recep Tayyip Erdoğan oy kaybetsin istiyorlar?

Ünal: MHP ve AK Parti'nin Oy Kaybetmesi İçin PKK Telsizden Anons Geçiyor, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Neden Recep Tayyip Erdoğan oy kaybetsin istiyorlar? PKK telsizden anons geçiyor, 'MHP ve AK Parti'nin oy kaybetmesi için HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet ittifak kurmalıdır' diyorlar. 'Bütün güçler birleşmelidir' diye telsizlerden anons geçiyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı  Karaelbistan'da mahalleliyle bir araya geldi. 'Cumhur ittifakı'nın Elbistan Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Gürbüz'e destek isteyen Ünal, seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Terör örgütü PKK'nın yerel seçimde 'cumhur ittifakı'nın kaybetmesi için çalıştığını ve bunun da telsiz konuşmalarına yansıdığını kaydeden Ünal, "Neden Recep Tayyip Erdoğan yıkılsın istiyorlar? Bu milletin ayağa kalkması için gecesini gündüzüne katıp uğraştığı için. Neden Recep Tayyip Erdoğan oy kaybetsin istiyorlar? PKK telsizden anons geçiyor, 'MHP ve AK Parti'nin oy kaybetmesi için HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet ittifak kurmalıdır' diyorlar. 'Bütün güçler birleşmelidir' diye telsizlerden anons geçiyorlar. Peki ben size soruyorum. CHP, İYİ Parti ve Saadet'e kesinlikle oy veren vatandaşlarımızı kastetmiyorum. Direkt tepe yönetimini kastediyorum. Bir gün olsun PKK'ya laf söylediklerini duydunuz mu? FETÖ'ye laf söylediklerini duydunuz mu? Türkiye düşmanlarına laf ettiklerini duydunuz mu? Peki kime laf ediyorlar? Recep Tayyip Erdoğan'a laf ediyorlar" diye konuştu.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:06 Kaynak: DHA

MHP, Recep Tayyip Erdoğan, PKK, AK Parti, Politika
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