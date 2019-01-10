Son Dakika Haberleri: Ünal: "Seçim İttifakıyla Cumhur İttifakını Birbirinden Ayrı Tutmak Gerekiyor"

Ünal: "Seçim İttifakıyla Cumhur İttifakını Birbirinden Ayrı Tutmak Gerekiyor"

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla parti muhabirleriyle bir araya geldi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla parti muhabirleriyle bir araya geldi.(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Mahir Ünal, Güncel
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