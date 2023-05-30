Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı - Son Dakika
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Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı

30.05.2023 18:02

Sultangazi'de otomobiliyle hız denemesi yapan sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat kaza yaptı. Kaza anı otomobil içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı
Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı
Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı
Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • yagız eymn: Süperspor araçların orjinal yapısıyla oynamak riskli Air süspansiyon coilover veya replika jant lastik aşırı hızlarda güvenli olmayabiliyor geçmiş olsun ünal reis Cevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
  • Erdinç Gültekin: Semtimizin abisi geçmiş olsun...Yardıma muhtaç olan insanlara yaptığın gizli yardımların karşılığı olarak rabbim seni korumuş... Cevap Yaz 6 30 Yayından Kaldır
  • Okan Gündüz: Kardeşim yanlış anlama geçmiş falanda olmasın, bu ders olsun.. Bu hız sevdası bu telaş niye ? orası yarış pisti mi ? Cevap Yaz 82 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yaşam Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı - Son Dakika
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