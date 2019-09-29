Ünal Türkeş sevenleri tarafından anıldı

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Muğla Sanatseverler Derneği'nin katkılarıyla Gazeteci Yazar Ünal Türkeş'i anma programı gerçekleştirildi.



Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nin dolup taştığı anma programına Ünal Türkeş'in ailesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Milletvekilleri Süleyman Girgin ve Mürsel Alban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti ve STK temsilcileri, Devrim Gazetesi yazarları ve sevenleri katıldı. Programın açılışında Ünal Türkeş'in fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterimi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.



Anma programında; Menteşe Belediye Bakanı Bahattin Gümüş, Milletvekilleri Süleyman Girgin ve Mürsel Alban'ın ardından kürsüye çıkan Ünal Türkeş'in kardeşi İbrahim Türkeş programda yaptığı konuşmada, "Güçlü bir hafıza, güçlü bir üslup, tarihe ve topluma odaklanmış güçlü bir dikkat, sevgili abimi bu seviyeye getiren özellikleri bunlardı. Yerkesik'teki evimizde cevizden yapılmış kitaplığımız onun için arşivdi. Daha ortaokuldaydı. Cumhuriyet Gazetesi'nin küpürlerini keser arşivlerdi. Küçük yaşta arşivlemeyi öğrendi. Bir tarihçi için en önemli özelliği küçük yaşta edinmişti. Belgelerin kaybolması tehlikesi konusunda önlemini alırdı. Küçük yaşta kazandığı özellikler onu bu seviyeye getirdi. Muğla yansa Ünal Türkeş arşivi ile yeniden kurulur" dedi.



Hamdi Topçuoğlu da Türkeş ile anılarını katılımcılarla paylaştı. Ardından 30 yıllık arkadaşı Avukat Erol Ertuğrul Ünal Türkeş ile ilgili duygularını dile getirdi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Ben Ünal Abi gerçekten tam bir Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine sahip, tüm toplantılarda bunun anlamını en güzel ortaya koyan bir kişiydi. Hep barışın dilini kullandı. Kenti olağanüstü bir şekilde sever, geçmişteki değerleri anlatmak için çok çabalardı. Belediye meclisinde başka partili arkadaşların ona saygı duymaları nedeniyle hep arabuluculuk yapardı. Muğla'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki gayretlerini, Muğla'nın İtalya'nlara teslim olduğu düşüncelerine karşı net bir şekilde ortaya koydu. Muğlalılar'ın o eserin ardından düşünceleri değişti. Muğla'daki bu kompleksi sona erdirdi. Ünal Türkeş'in arşivini gözümüz gibi koruyacağız" diyerek Ünal Türkeş ile birlikte yaptıkları kentsel çalışmaları anlattı.



Etkinlik katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA