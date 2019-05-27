Son Dakika Haberleri: ÜNALAN'DA BİR SİTEDE SİLAH SESLERİ (1)

ÜNALAN'DA BİR SİTEDE SİLAH SESLERİ (1)

5 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHAÜsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede silah sesleri yükseldi.

ÜNALAN'DA BİR SİTEDE SİLAH SESLERİ (1), System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekipleri site çevresinde geniş güvenlik ölemi aldı. 

Görüntü dökümü:
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-Siteden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Özel harekat polislerinden görüntü
-genel ve detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:06 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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