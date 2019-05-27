Son Dakika Haberleri: ÜNALAN'DA ETRAFA RASTGELE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDIek görüntülerle

ÜNALAN'DA ETRAFA RASTGELE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDIek görüntülerle

3 saat önce

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede etrafa rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede etrafa rastgele ateş eden şüpheli yakalandı. Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede bir kişi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi özel harekat polisleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri, 5. katta bulunan dairenin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. İddiaya göre, olayı gerçekleştiren ve ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinin alkollü olduğu, eşinden ayrı yaşadığı ve ailevi problemlerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÜNALAN'DA ETRAFA RASTGELE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDIek görüntülerle
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:02 Kaynak: DHA
Polis, Üsküdar, Güncel
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