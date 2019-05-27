Son Dakika Haberleri: ÜNALAN'DA HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI(2)

ÜNALAN'DA HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI(2)

4 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHAÜsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede etrafa rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.

ÜNALAN'DA HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI(2), System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede etrafa rastgele ateş eden şüpheli yakalandı. Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede bir kişi etrafa rastgele ateş etmeye başladı. 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi özel harekat polisleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri, 5. katta bulunan dairenin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. İddiaya göre, olayı gerçekleştiren ve ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinini alkollu olduğu, eşinden ayrı yaşadığı ve ailevi problemlerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-Siteden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Özel harekat polislerinden görüntü
-genel ve detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:57 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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