Uncharted: Legacy of Thieves Collection PC Çıkış Tarihi Açıklandı - Son Dakika

Uncharted 4: A Thief's End ve Uncharted: The Lost Legacy yapımlarını kapsayacak Legacy of Thieves Collection paketinin PC çıkış tarihi, Epic Games tarafından açıklandı. '2022'de Çıkacak En Büyük PC Oyunları' başlığıyla yayımlanan bir yazı aracılığıyla iki Uncharted oyununu barındıracak koleksiyon paketinin çıkış tarihi duyuruldu.

VALORANT'a Gelecek Türk Ajan Fade İçin Tanıtım Videosu Yayımland

Uncharted: Legacy of Thieves Collection PC Çıkış Tarihi 20 Haziran

28 Ocak'ta PlayStation 5 için çıkan paketin en büyük vaadi bazı teknik geliştirmeler, düzeltmeler ve elbette çok daha iyi grafikler. Klasik Uncharted serisinin son oyunu olan A Thief's End ve onun DLC'si olan The Lost Legacy'i kapsayan koleksiyon paketine ait PlayStation 5 için yayımlanmış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Uncharted 4'ün PC için çıkış yapacağı duyurulduğundan beri Söz konusu koleksiyonun çıkış tarihine dair bazı söylentiler ara ara çıkıyor ve PC oyuncularını heyecanlandırıyordu. Epic Games'ten gelen bu örtülü açıklamayla çıkış tarihi resmileşmiş oldu.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, 28 Ocak'ta PlayStation 5 için 439 TL'lik fiyatla çıkış yapmıştı. Uncharted 4: A Thief's End ve Uncharted: The Lost Legacy'nin bir arada satıldığı paket PS Store'de 349 TL fiyatıyla hali hazırda satışta. Kullanıcılar, aradaki 90 TL'lik farkı ödeyerek Legacy of Thieves Collection paketine geçiş yapabiliyorlar. Koleksiyon paketi, 20 Haziran'da PC için çıkış yapacak. Şu an (25 Nisan 2022) PlayStation Store'de 439 TL'ye satılan paketin PC fiyatı ise henüz belli değil.