UNCTAD: "2022 için küresel ticaretin büyüme görünümü çok belirsiz" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin 2021'de geçen yıla göre yüzde 23 büyüyerek yaklaşık 28 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunarak, gelecek yıl için küresel ticaret büyüme görünümünün çok belirsiz olduğunu vurguladı.

UNCTAD, kasım ayına ilişkin küresel ticaret güncelleme raporunu açıkladı.

Raporda, küresel ticarette büyümenin yılın ikinci yarısında istikrar kazandığına dikkat çekilirken söz konusu büyümenin ülke ve sektörler arasında "dengesiz" olarak devam ettiği belirtildi.

Küresel mal ticaretinin yılın 3. çeyreğinde rekor seviyelere ulaştığına yer verilen raporda, küresel hizmet ticaretinin ivme kazandığı ancak Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin altında kaldığı belirtildi.

UNCTAD raporunda, "2021'de uluslararası ticarete yönelik olumlu eğilim, büyük ölçüde Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi, ekonomik teşvik paketlerinin talepteki güçlü toparlanmayı sağlaması ve emtia fiyatlarındaki artışların sonucudur." ifadesine yer verildi.

Küresel ticaretin 2021'de geçen yıla göre yüzde 23 büyüyerek yaklaşık 28 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunulan raporda, gelecek yıl için küresel ticaret büyüme görünümünün çok belirsiz olduğu hatırlatıldı.

UNCTAD, küresel ticaret için 2022 tahmininin, ekonomik toparlanmanın ivme kaybetmesi, lojistik ağların kesintiye uğraması ve navlun fiyatlarındaki artış, küresel çip kıtlığı, jeopolitik faktörler ve ticaret rotalarının bölgeselleşmesi, uluslararası ticareti etkileyen hükümet politikaları ve borç yükü gibi nedenlerle çok belirsiz olmaya devam ettiğinin altını çizdi.