Son Dakika Haberleri: UNCTAD: "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı her iki ülkeye de zarar verdi"
Son Dakika Ekonomi UNCTAD: 'ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı her iki ülkeye de zarar verdi'

UNCTAD: "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı her iki ülkeye de zarar verdi"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik başlattığı ticaret savaşının 2019'un ilk yarısında her iki ülkeye de zarar verdiğini açıkladı.

UNCTAD:

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik başlattığı ticaret savaşının 2019'un ilk yarısında her iki ülkeye de zarar verdiğini açıkladı.


Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yayınladığı raporda ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının her iki tarafa da zarar verdiğini belirtti. ABD'nin Pekin'den yaptığı ithalatı bu yılın ilk yarısında 35 milyar dolar azalttığı açıklanan raporda, ABD'nin uyguladığı yeni tarifelerin Çin'e yüzde 25'lik bir ihracat kaybına neden olduğunu ve 2019'ın ilk yarısında ABD'deki gümrüklü mallar için Çin'in ihracatına 35 milyar dolarlık darbe vurduğu ifade edildi.


UNCTAD raporunda, Çin'in tarifelerinin her iki ülke ekonomisini de etkilediği ve ABD'nin zararlarının tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak yansıdığı belirtildi. Raporda Tayvan'ın ABD'nin Çin'deki tarifelerinin en büyük faydayı sağladığını ve 2019'un ilk yarısında ABD'ye yaklaşık 4,2 milyar dolarlık ek ihracat yaptığı kaydedildi.


UNCTAD, Meksika'nın ise Çin'e yapılan yeni tarifeler nedeniyle ABD'ye ihracatındaki artışın, çoğunlukla tarım, nakliye ekipmanları ve elektrikli makine sektörlerinde yaklaşık 3.5 milyar dolar olduğunu açıkladı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
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