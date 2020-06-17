UNCTAD: Asya'nın gelişen ekonomilerine UDY sert düştü

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu'na göre, koronavirüs pandemisinin neden olduğu ekonomik gerilemeden sertçe etkilenen Asya'daki gelişmekte olan ekonomilere uluslararası doğrudan yatırımlarda (UDY) azalmanın yüzde 45'i bulması bekleniyor.

Küresel belirsizlik ortamı ve jeopolitik gelişmeler, Türkiye'nin UDY performansına da yansıdı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nden (YASED) yapılan açıklamada, "Türkiye'nin bir önceki seneye göre UDY girişlerinde yüzde 35'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 8.4 milyar dolar olan UDY girişi, küresel UDY'nin yalnızca yüzde 0.5'ine denk gelmektedir" denildi.

Rapora göre, hem yeni (greenfield) yatırımlarda, hem de birleşme ve satınalmalarda (M&A) 2020'nin ilk aylarında geçen yıla göre yüzde 50'den fazla düşüş gözleniyor.

UNCTAD Yatırım ve Girişimler Direktörü James Zhan, "Kilitleme önlemleri ve fabrika duruşları bölgedeki tedarik zincirini ve fabrikaların üretimini etkiledi. Düşen kurumsal kazançlar, küresel ve bölgesel talepte bir düşüş ve ekonomik yavaşlama, çok uluslu işletmelerin yatırım planlarını ertelemesine yol açtı" dedi.