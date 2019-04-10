Son Dakika Haberleri: Unctad, Brexit'in Türkiye'ye Maliyeti 2.4 Milyar Dolar Olacak

Unctad, Brexit'in Türkiye'ye Maliyeti 2.4 Milyar Dolar Olacak

28 dakika önce

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Brexit'in Türkiye'ye maliyetinin 2.4 milyar dolar olacağını bildirdi.

Unctad, Brexit'in Türkiye'ye Maliyeti 2.4 Milyar Dolar Olacak, System.String[]
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Brexit'in Türkiye'ye maliyetinin 2.4 milyar dolar olacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmasının ülkelere etkileri konulu araştırma yayınladı. UNCTAD'ın raporuna göre Brexit'in Türkiye'ye maliyetinin 2.4 milyar dolar olacağını belirtti.

Dünya ticaretinin 3.5'inden sorumlu olan İngiltere'nin 2018 yılında ithalatının 680 milyar dolar olduğu AB ülkelerinin İngiltere'ye olan ihracatlarının 35 milyar dolar gerileyeceği Türkiye'nin bu gerilemeden 2.4 milyar dolar etkileneceği belirtildi.

Türkiye dışında AB ülkesi olmayan Güney Kore, Norveç, İzlanda, Kamboçya ve İsviçre'nin de zarar göreceği raporda yer aldı. İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasıyla ABD ve Çin'in göreceli rekabet gücünün artacağı açıklandı. Çin, İngiltere'ye ihracatını 10.2 milyar dolar, ABD, Çin'e ihracatını 5.3 milyar dolar arttırabileceği, Japonya'nın krallığa yapılan ihracattaki artıştan 4.9 milyar dolar artış sağlayabileceği ifade edildi.

Türkiye, Almanya'dan sonra en çok ihracat yaptığı Avrupa ülkesi İngiltere ile yıllık 14 milyar dolara yakın ihracatı bulunuyor. - FRANKFURT
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:50 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Seçimler Sonrası Ankara'da MHP Lideri Bahçeli ile Bir Araya Gelecek Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:18:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Unctad, Brexit'in Türkiye'ye Maliyeti 2.4 Milyar Dolar Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]