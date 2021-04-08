Uncu: "Deprem önlemleri siyaset üstü olmalıdır" - Son Dakika

Uncu: "Deprem önlemleri siyaset üstü olmalıdır"

08.04.2021 12:32
Uncu:

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ahmet Uncu, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Daire Başkanlığı oluşturulması teklifinin gönderildiği komisyonda reddilmesine "Deprem önlemleri siyaset üstü olmalıdır" diyerek tepki gösterdi.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ahmet Uncu, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Daire Başkanlığı oluşturulması teklifinin gönderildiği komisyonda reddilmesine "Deprem önlemleri siyaset üstü olmalıdır" diyerek tepki gösterdi.

Uncu, yaptığı açıklamada, birçok Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Daire Başkanlığı yapılanması varken, Adana'da kurulmasının engellenmesini anlamanın mümkün olmadığını ifade ederek, Adana'da yaşayanların deprem karşısında can ve mal güvenliğinin siyasete kurban edildiğini söyledi.

Adana'da geçmişte olduğu gibi gelecekte de depremler olacağını, ayrıca Adana'daki yapı stokunun yaklaşık yüzde 75'nin sağlıksız olduğunun bilindiğini söyleyen Uncu, "Ülkemizin Büyükşehirlerinden biri olan ilimizde geçmişte olduğu gibi gelecekte de depremler olacaktır. Ayrıca ilimizde yapı stokunun yaklaşık yüzde 75'nin sağlıksız olduğu bilinmektedir. Bu gerçeklik karşısında deprem önlemleri konusunda sürdürülebilir, etkili ve verimli bir yönetim yapısının geliştirilmesi gerekliliğini vurgulamak isteriz. Bu amaca hizmet etmek üzere Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, diğer birçok büyükşehir belediyesi bünyesinde olduğu gibi Deprem Daire Başkanlığı altında bir idari yapı oluşturulmak istemiştir. Bu yapılanma için Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kurulan komisyona öneri gönderilmiştir. Ne yazık ki kentimiz ve kent insanımız için hayati bir önem taşıyan bu önerinin reddedildiğini basından öğrenmiş bulunuyoruz. Birçok Büyükşehirde böyle bir yapılanma varken, kentimizde kurulmasının engellenmesini anlamış değiliz. Evet, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Etüt ve Projeler Daire Başkanlığına bağlı olarak Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü vardır. Ancak kentimizin koşulları göz önüne alındığında şube müdürlüğü seviyesinde bir yapılanmanın yetersiz kalacağı bir gerçektir. Deprem Daire Başkanlığının Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulmasının ilimizde, halkın can ve mal güvenliğine katkı sağlayacak daha kapsamlı çalışmalara zemin hazırlayacağı açıktır. Önerinin komisyonda reddedilmesini bilimsel bir temele oturtmak, kentin yararına olduğunu düşünmek mümkün değildir. Adana'da yaşayanların deprem karşısında can ve mal güvenliği, siyasete kurban edilmiştir. Siyaset üstü olan bu konuda Komisyon üyelerinden bu teklife siyaset adına "takoz" olmak yerine destek olmalarını beklerdik. Ne yazık ki siyaset bilimin önüne geçmiştir" dedi. - ADANA

Uncu: Deprem önlemleri siyaset üstü olmalıdır

Büyükşehir Belediyesi, Siyaset, Deprem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uncu: 'Deprem önlemleri siyaset üstü olmalıdır' - Son Dakika


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