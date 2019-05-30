Son Dakika Haberleri: UND, Bulgar kapısına yatırıma talip
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UND, Bulgar kapısına yatırıma talip

1 saat önce

Nakliyecilerin çatı kuruluşu UND, Avrupa'ya çıkış kapısı Kapıkule'de TIR geçişlerini hızlandırarak ihracatın önünü açmak için Bulgar tarafındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında 'iyileştirme' yatırımına talip oldu.

UND, Bulgar kapısına yatırıma talip, System.String[]
Nakliyecilerin çatı kuruluşu UND, Avrupa'ya çıkış kapısı Kapıkule'de TIR geçişlerini hızlandırarak ihracatın önünü açmak için Bulgar tarafındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında 'iyileştirme' yatırımına talip oldu... Aysel Yücel'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:08 
Avrupa, Ekonomi
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