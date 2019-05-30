UND, Bulgar kapısına yatırıma talip
1 saat önce
Nakliyecilerin çatı kuruluşu UND, Avrupa'ya çıkış kapısı Kapıkule'de TIR geçişlerini hızlandırarak ihracatın önünü açmak için Bulgar tarafındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında 'iyileştirme' yatırımına talip oldu.
Nakliyecilerin çatı kuruluşu UND, Avrupa'ya çıkış kapısı Kapıkule'de TIR geçişlerini hızlandırarak ihracatın önünü açmak için Bulgar tarafındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında 'iyileştirme' yatırımına talip oldu... Aysel Yücel'in haberi...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:08
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