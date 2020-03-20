UND'den "Kovid-19 testi önce sürücülere yapılsın" talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel UND'den 'Kovid-19 testi önce sürücülere yapılsın' talebi - Son Dakika

UND'den "Kovid-19 testi önce sürücülere yapılsın" talebi

6 saat önce

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri öncelikle yurt dışından gelen ve ticareti taşıyan sürücülere uygulanmalıdır.

UND'den

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri öncelikle yurt dışından gelen ve ticareti taşıyan sürücülere uygulanmalıdır. Yurt içindeki 14 günlük karantina süresini doldurmadığı için bekleyen 1.000'i aşkın sürücü bir an önce bu teste tabi tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.


UND tarafından yapılan açıklamada, yurt dışından Türkiye'ye gelen sürücülerin, virüs sebebiyle evlerinde 14 gün süreyle karantina uygulamasına tabi tutulmalarının kara yoluyla batıya yapılan yıllık 42 milyar dolarlık ihracatı yapılamaz hale getirdiği bildirildi.


Açıklamada, "14 gün evinde karantina süresini doldurmadığı için yurt dışına çıkamayan 1.000'i aşkın araç batı kapılarında birikmişken, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Ticaret Bakanlığı bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ticaret Bakanlığının destekleri ile Kapıkule'de sınırın 'sıfır' noktasında araçların dezenfekte edilerek sürücü değişikliği yapılması yoluyla geçici bir çözüm üretilmeye ve ihracatın önü açılmaya çalışılıyor. Taşıma problemini kısmi çözecek bu uygulamayı sürdürmeye çalışan taşımacılar, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm şehirlere gönderilen Kovid-19 Test Kitleri'nin öncelikle yurt dışına çıkmak için bekleyen 1.000'i aşkın sürücüye uygulanmasını istiyor." denildi.


Avrupa Birliği'nin taşımacılıkta kolaylıklar sağladığı aktarılan açıklamada, "Kovid-19 Komisyonu, sağlığın korunması ve eşya ve temel hizmetlere erişim sağlanması konulu kılavuz hazırladı ve 16 Mart'ta yaptığı basın duyurusu ile kriz döneminde uluslararası taşımanın engellenmemesi, hatta çalışmasının kolaylaştırılması gerektiğini ilan etti. Almanya Ulaştırma Bakanlığı ağır vasıtalara pazar günleri için sürüş yasağı uygulamasını kaldırdı, Avrupa'da birçok ülke günlük 8 saat olan sürüş süresini 10 saate çıkardı." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, şunları kaydetti:


"115 bin Kovid-19 Test Kiti'ni yurt geneline gönderen Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Testler, öncelikle yurt dışından gelen ve ticareti taşıyan sürücülere uygulanmalıdır. Yurt içindeki 14 günlük karantina süresini doldurmadığı için bekleyen 1.000'i aşkın sürücü bir an önce bu teste tabi tutulmalıdır. Bu sürücüler, ticaretin devamını sağladıkları için Avrupa ülkelerinde sağlık çalışanları gibi alkışlarla karşılanırken Türkiye'de de bir an önce yola çıkmalarına yardımcı olunmalıdır. Devlet tarafından tüm Avrupa ülkelerinde olağanüstü hal, karantina ve sokağa çıkma gibi birçok kısıtlama hayata geçirilirken eş zamanlı olarak ticareti sağlayan taşımanın aksamaması için birçok kolaylaştırıcı karar da alınmıştır. Sağlık Bakanlığımızdan en acil talebimiz sınırlarımızda bekleyen sürücülere acilen Kovid-19 testlerinin yapılması ve Türkiye-AB tedarik zincirinin kopmamasıdır."

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Fatih Şener, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:06 Kaynak: AA

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