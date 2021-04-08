UND'den "Yunanistan'ın Türk tırcıların vize başvurularına ret verdiği" açıklaması - Son Dakika

UND'den "Yunanistan'ın Türk tırcıların vize başvurularına ret verdiği" açıklaması

08.04.2021 17:07
UND'den

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Yunanistan'ın son günlerde Türk tır sürücülerinin vize başvurularının neredeyse tamamını anlaşılamayan nedenlerle reddederek ticareti tehdit ettiğini belirtti.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Yunanistan'ın son günlerde Türk tır sürücülerinin vize başvurularının neredeyse tamamını anlaşılamayan nedenlerle reddederek ticareti tehdit ettiğini belirtti.

UND'den yapılan açıklamada, Türkiye'deki Yunan misyonlarının, Türkiye'nin ihracat yüklerini taşıyan Türk tır sürücülerinin vize başvurularını reddetmekle kalmayıp ret verilen sürücülerin AB topraklarına giriş engeli için Schengen sistemine şerh koyduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Yunanistan'ın, Yunan polisinden onaylı olarak alınan davetiye de dahil olmak üzere 20 farklı evrak ile yapılan tır sürücülerinin vize başvurularına anlamsız bir şekilde ret verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yetmezmiş gibi ret verilen sürücülere bir de AB topraklarına giriş yasağı getiriliyor. Bütün bunları Türkiye ile yaşanan siyasi gerginlikten başka bir şekilde açıklamak imkansız. Özellikle yasal dayanağı olmayan AB topraklarına giriş yasağı, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri engellemeye yönelik bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor.

Yunanistan'ın Türk sürücülerinin AB topraklarına giriş yasağı şerhi, ülkemizin AB ülkelerine ticaretini engellemeye yönelik… Şerh konulan bir pasaport sahibi, daha sonra başka bir ülkeden alınmış, geçerli bir Schengen vizesi veya Bulgaristan vizesi olduğu halde 'AB topraklarına giriş engeliniz var' denilerek Bulgaristan sınırından da Türkiye'ye geri gönderiliyor. Özellikle, 2021 yılı başından bu yana Yunanistan misyonlarına yapılan tır sürücüsü vize başvurularının yarıdan fazlasına ret verildi. Ret verilen sürücü başvuruları incelendiğinde, sadece Yunanistan'a taşıma yapan firmalarda çalışan ve hatta aynı firmada 8-10 yıldır çalışan sürücüler için bile 'ülkesine geri dönmesinden şüphe edildiği veya kamu sağlığını tehdit ettiği' gerekçeleri ile verilen retler bulunurken, birçok eski sürücünün başvuruları da misyonlara sunulan evrakların 'gerçekliği, güvenilirliğine ilişkin şüpheler' bulunduğu şeklinde…"

"Bu hafta yapılan vize başvurularının neredeyse tamamına ret cevabı verildi"

Şener, son dönemde kabul edilen vize başvurularının çoğunluğunun çok kısa süreli vizeler olduğunu belirterek, "Yunanistan'ın bu tutumu son günlerde çok ciddi bir boyuta ulaştı. Bu hafta yapılan vize başvurularının neredeyse tamamına ret cevabı verildi. Ret verilen pasaportlara itiraz edildiğinde ise Yunan misyonları dalga geçer gibi yeniden başvuru yapılmasını öneriyor. Aynı ay içinde 3 defa ret cevabı verilen sürücü mevcut. Her bir başvuru için 120 avro ödeyen Türk taşımacısının elindeki 3 ret cevabının maliyeti 360 avroya ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Ret cevapları yüzünden filosundaki 65 aracın 20 tanesini çalıştıramayan, parklarda bekleten üyeler bulunduğunu bildiren Şener, "Sektörümüz, vize engeli ile iş yapamaz hale getiriliyor. Defalarca AB topraklarına gitmiş ve kuralına uygun olarak geri dönmüş bir sürücüye vize engeli koymak Türk dış ticaretine bir darbedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ihracatını taşıyan, pasaportunda en az bir adet Schengen vizesi bulunan, bu vizesini kuralına uygun tamamlamış ve yurda dönmüş bir sürücüye sonraki vize başvurusunda ret cevabı verilemeyeceğini savunan Şener, yükünü alıp yola çıkacak sürücüye "AB'ye giremezsin" demenin Türkiye'ye ekonomik saldırı olduğunu belirtti.

"Türkiye de Yunan sürücülerine 15 güne kadar kısa süreli vize vermelidir"

Fatih Şener, bu haksızlığa son verilmesini, Türk ve Yunan sürücülerin eşit rekabet koşulları altında taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmesini istediklerini, bunun tek yolunun mütekabiliyet olduğunu aktardı.

Şener, şunları kaydetti:

"Ticaretimizi tek taraflı olarak tehdit eden bu uygulamaya karşın Yunan sürücülerin de Türkiye'den talep ettiği vize başvurularına aynı oranda ret verilmesini talep ediyoruz. Yunanistan, Türk sürücülerden 20 çeşit farklı belge talep ederken, Türkiye, Yunan sürücülerinden davetiye talep etmediği gibi sadece 9 çeşit ve kolay hazırlanabilir evrak ile vize başvurusu kabul etmektedir. Türkiye, aynı başvuru evraklarını istemelidir. Ülkemiz misyonları, Yunan tır sürücülerine ret cevabı vermemektedir. Türkiye de benzer gerekçelerle aynı oranda ret vermelidir. 6 aylık vize ile en fazla 90 gün kalış hakkı kuralına rağmen onlar bize 15 güne kadar azaltılmış vize verirken, Türkiye, her bir Yunan sürücüye en az 6 aylık ve çok girişli vize veriyor. Türkiye de Yunan sürücülerine 15 güne kadar kısa süreli vize vermelidir. Talebimiz, mütekabiliyet yoluyla Yunanistan vize engelinin kaldırılmasıdır."

Yunanistan, Türkiye, Yunan, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi UND'den 'Yunanistan'ın Türk tırcıların vize başvurularına ret verdiği' açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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