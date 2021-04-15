UND tüm sınır kapılarında ve bölgelerde ofis açma çalışmalarını başlattı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu aldığı kararla tüm sınır kapılarında ve bölgelerde ofis açma çalışmalarını başlattı.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, Katılımcı Yönetim Modeli ile sektör politikalarını çalışma grupları ile birlikte belirleyen UND, yaşanan salgın şartlarının da bir gereği olarak tüm kara sınır kapılarında yapılanmaya karar verdi.

UND, Kapıkule, Gürbulak ve Habur'da bulunan sınır gümrük temsilcilerine ek olarak en kısa süre içinde İpsala, Hamzabeyli, Sarp, Dilucu ve Aktaş'ta da temsilcilik açacak.

Salgın şartlarında çıkan anlık problemlerde her an sektörün yanında olabilmek için bugüne kadar UND Kapıkule Temsilciliği'nden destek verilen diğer Trakya bölge gümrükleri olan İpsala ve Hamzabeyli sınır gümrükleri ile UND Trabzon'dan destek verilen Sarp Sınır Kapısı'nda yeni temsilcilikler oluşturulacak.

Aynı şekilde Sarp Sınır Kapısı'na alternatif olan Aktaş ve Gürbulak kapılarına alternatif olan Dilucu Kapısı'nda artmakta olan geçiş sayıları doğrultusunda yeni temsilcilikler açılacak.

Ayrıca, Türkiye sanayi ve lojistik sektörünün yoğunlaştığı Ankara, Bolu, İzmir, Mersin, Trabzon'da yer alan UND temsilciliklerine ilaveten Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Konya'da yeni UND temsilcilikleri açılacak.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Sektörümüz incelendiğinde İzmir Bölgesi ile Mardin Bölgesi'nin, Trabzon Bölgesi ile Bolu Bölgesi'ndeki nakliyecilerin ihtiyaçları çok farklı olduğu görülecektir. Üyelerimizin yerel ihtiyaçları için hızlı ve yerel çözümler bulmak çok büyük önem taşıyor. Bu amaçla sektöre yakın olmak ihtiyaçlarını anlık tespit ve analiz ederek hızlı çözümler sunmak için taşımacılarımızın yoğun olduğu şehirlerde artık çok daha hızlı ulaşılabilir olunacaktır."