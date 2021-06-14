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UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gaziantep'te sektör temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gaziantep'te sektör temsilcileriyle buluştu Açıklaması

14.06.2021 20:15
UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gaziantep'te sektör temsilcileriyle buluştu Açıklaması, System.String[]

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Türkiye'nin en büyük firmalarının Gaziantep'te olduğunu belirterek, "Bu organize sanayi bölgesine yapılmış olan yatırımların yüzde 90'ı da ihracat. İhracatın yüzde 38'i Orta Asya ve Orta Doğu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Türkiye'nin en büyük firmalarının Gaziantep'te olduğunu belirterek, "Bu organize sanayi bölgesine yapılmış olan yatırımların yüzde 90'ı da ihracat. İhracatın yüzde 38'i Orta Asya ve Orta Doğu. Daha önemlisi yüzde 22'si Avrupa Birliği ülkeleri. Yüzde 15'i Amerika'ya." dedi.

UND'nin bölge toplantısı için kente gelen Nuhoğlu, sektör temsilcileriyle buluştu.

Nuhoğlu, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'e çok sık geldiğini, şehrin özellikle sanayi ve lojistik konusunda yaptığı ataklarla gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Gaziantep'in dünyanın en hızlı gelişen kentlerden biri olduğunun altını çizen Nuhoğlu, ilin ihracatta kendini kanıtladığına dikkati çekti.

Nuhoğlu, ilden Türkiye'nin 500 büyük şirketi içerisinde 2018'de 24, 2019'da 26, bugün ise 29 firmanın olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"2018 yılından beri yüzde 20 artış oldu. Bu inanılmaz bir şey. Türkiye'nin en büyük firmaları burada. 6 organize sanayi bölgesi dolu. Bir sürü arkadaşımız yatırım yapmak için sıra bekliyor. Bu organize sanayi bölgesine yapılmış olan yatırımların yüzde 90'ı da ihracat. Bu ihracatın yüzde 38'i Orta Asya ve Orta Doğu. Daha önemlisi yüzde 22'si Avrupa Birliği ülkeleri. Yüzde 15'i Amerika. Gaziantep ekonomide, üretimde uçuyor. Sürekli yeni organize sanayi bölgeleri açılıyor. Açılan bu bölgeler bütün dünyaya mal sevk ediyor. Bizim gurur kaynağımız. Tüm üreticilere, yatırım yapan iş dünyasına şükranlarımı sunuyorum.

Çok önemli bir şey daha var. Bu kadar büyük ihracat yapılan bölgede altyapısı hazır, kendisini geliştiren lojistik sektörü var. Lojistik, ülkelerin performanslarını artırır. Siz eğer bölgede ihracatı artırırsanız ihtiyacınız olan lojistiktir. Bu yoksa ne yaparsanız yapın ihracatınızı artıramazsınız. İhracatı artırmak demek lojistik sektörünün güçlü olması demek. Ben bunu burada gördüm ve şapka çıkartıyorum. Gaziantep'teki tüm lojistik, taşımacılık firmaları Orta Doğu, Kazakistan, Özbekistan, İngiltere, Portekiz, Almanya'ya kadar bu bölgeden malları taşıyorlar. En önemlisi Gaziantep'teki nakliyeciler taşıyor."

Nakliyecilerin sorunları üzerine de değerlendirmelerde bulunan Nuhoğlu, hükümetin, bakanlıkların kendilerine çok destek olduğunu, Habur'da, Kapıkule'de yaşanan sıkıntıları iki günde çözdüklerini, her zaman kendileriyle istişare içerisinde olduklarını anlattı.

Türkiye'nin kalkınma modelinin ihracat olduğunu, Gaziantep'in lojistik konusunda büyük aşamalar kaydettiğini aktaran Nuhoğlu, "Hizmet kalitesi, müşteri ilişkisi, sorunların çözümü noktasında çok iyiler. Başarılı olmak genlerinde var. Sektör, ihracatçı, taşımacı hep beraber hareket edip karar veriyorlar. 34 nakliyeci 69 oldu. 200- 300 arabası oldu. Lojistiğin bütün hizmetlerini sunuyor. Yüzde 90 kara yolu. İskoçya, Moğolistan'a kadar götürüyorlar. Orta Doğu, Dubai, Suudi Arabistan'a taşıma yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Güçlü lojistik varsa güçlü Türkiye olur"

Nuhoğlu, kalkınmanın en önemli konularından biri olan lojistiğin daha önceki 9 kalkınma planında olmadığını, 10 ve 11. planda ise geniş yer bulduğunu dile getirerek, bu konudaki hassasiyetinden dolayı hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Hiç kimsenin ihracat yaparken "lojistik sorunu var" diyemeyeceğini, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Nuhoğlu, "Çok ciddi yetkinliğimiz var. Biz bütün ihracatı taşımaya hazırız. Güçlü lojistik varsa güçlü Türkiye olur. Güçlü lojistik varsa güçlü ihracat olur. İhracat ana hedefimiz. Her bölgeye ihracat yapacağız. Bu sene 200 milyar dolar ihracat hedefimiz, Gaziantep'in 10 milyar dolar hedefi var. Gaziantep sadece bir mal göndermiyor. Halısından gıda maddelerine, hijyenik ürüne kadar her şeyi yapıyor." diye konuştu.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gaziantep'te sektör temsilcileriyle buluştu Açıklaması
UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gaziantep'te sektör temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Gaziantep, Orta Doğu, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gaziantep'te sektör temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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