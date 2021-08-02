Üye Girişi
UNDP çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika

UNDP çalıştayı gerçekleştirildi

02.08.2021 16:36
UNDP çalıştayı gerçekleştirildi, System.String[]

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III (LAR 3) projesi kapsamında "Mahalle Yönetiminin Katılımcı Hale Getirilmesi" konu başlığında çalıştay programı düzenlendi.

Mövenpick Malatya Otel'de düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, UNDP Kıdemli Uzmanı Metehan Gültaşlı, UNDP Kıdemli Uzmanı Nazlı Yücel Batmaz, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, STK Temsilcileri ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin ortak akıl ile yönetilmesi, şehrin bütünselliğine katkı yapacak sosyal entegrasyonun sağlanması, şehirde tabandan tavana iki yönlü sağlam bir iletişim mekanizmasının kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kentin bütün dinamiklerini kapsayan geniş yelpazeli Şehir Gönüllüleri Meclisi'nin katılımcılık ilkesini hayata geçirme noktasında çok önemli bir oluşum olduğunu vurgulayan Gürkan, "Şehir Gönüllüleri Meclisi ile Malatya'mızın bütün renklerinin yerel yönetim kademelerinde söz hakkının olması ilkesini hayata geçirdik. 2014 yılında beş temel ilke belirledik. Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Çevrenin korunması ve yeşilin artırılması ile Hizmet Belediyeciliği adı altında bir yapı formatı hazırlandı. Düzenlenen toplantıların verimli olmasını temenni ediyoruz. Yapmış olduğumuz her işte neden, niçin sorularını sorguluyoruz. Biz okuyoruz ve okuduğumuz kitapları egemenliğimiz altına alıyoruz. Sadece Kuran-ı Kerime teslim oluyoruz. Dolayısıyla ortak yol, aklıselim yol ve doğru tercihlerde bulunmamız lazım. Yönetim noktasında da bir yazılı kurallar vardır birde yazılı olmayan kurallar vardır. Sadece yazılı kurallara göre kararlar alırsanız o karar kör olur, topal olur sağır olur. Birde yazılı olmayan kurallar vardır bunlar gelenek, görenek, örf ve ananelerdir. Karar verilirken bunlara da dikkat edilmesi gerekir. UNDP çalışmalarını takdir ediyorum. Buradaki katılımcılar Malatya'nın genel anlamda sosyolojik ve toplumsal yapısının içerisinde olan insanlar. Burada yapacağımız çalışmaların ve alınacak olan kararların bütün toplumun görüş ve fikirlerini yansıtıyor mu bunun titizlikle incelenmesi gerekmektedir. Burada çıkan sonucun diğer paydaşlarla paylaşılması ve anlatılması gerekmektedir. Yönetimdeki temel esasa katılımcı ilkesinin prensip edilmesidir. Bu anlamda bizler şehir gönüllüleri meclisi oluşturduk. Sivil Toplum Örgütleri, Kanaat Önderleri, Meslek Kuruluşları ile diğer Kurum ve Kuruluşların katılımıyla oluşturduk. Bu meclisin toplum üzerinde psikolojik etkinliği vardır. Yönetimdeki yaklaşım ile samimi yaklaşım birlikte hareket etmediği müddetçe bir anlam taşımaz. Çalıştaya katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum.Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi tarafından hayata geçirilen "Mahalle Künyesi" projesine de değinen Başkan Gürkan, mahalle sorunlarının çözümüne yönelik başlatılan bu proje ile herkesin kendi mahallesine olan sorumluluk alma enerjisi ile aidiyet bağlarının güçlenmiş olacağını söyledi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, katılımcılığın yerel yönetimler için çok önemli olduğunu söyleyerek, millet olarak istişareye çok önem verdiğimizi söyledi. Orta Asya'da kurduğumuz devletlerde kurultaylar ve meclisler olduğunu, İslami dönemde Peygamber Efendimizin işleri danışarak çözümlemeyi önemsediğini, Türk İslam devletlerinde danışma meclislerinin olduğunu vurguladı.

Mahalle Yönetiminin Katılımcı Hale Getirilmesi konusunda düzenlenen eğitimin çok önemli olduğunu söyleyen Artan, " Düzenlenen toplantının kentimiz için hayırlı olmasını diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğleden sonra yapılan oturumda oluşturulan odak grup toplantılarında Şehir Gönüllüleri Meclisi uhdesi oluşturulan Mahalle Künyesi projesinin Malatya'nın bütün mahallelerinde yaygınlaştırılması ve sistemsel hale getirilmesi için STK Temsilcilerinde, muhtarlardan ve diğer katılımcılardan görüş ve öneriler alındı.

Toplantıda söz alan katılımcılar Malatya Kent Konseyinin yürüttüğü Mahalle Künyesi projesinin bir Türkiye modeli olduğunu ve bunun ülke geneline yaygınlaşmasının katılımcılık kültürünün kurumsallaşmasında önemli rol model olacağını ifade ettiler.

Sivil Toplum Kuruluşları, Kent Konseyi, Malatya, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel UNDP çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 16:05 Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum 15:53 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler 15:46 Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü 15:42 Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 15:01 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı 14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı 14:26 THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak 14:15 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti         
16:08
Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak         
15:56
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti         
15:48
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü         
15:44
İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu         
15:42
Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış         
14:59
Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu         
14:31
A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı         
14:22
MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık         
14:15
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 16:54:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UNDP çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement