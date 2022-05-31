UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek - Son Dakika
Üye Girişi

UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek

31.05.2022 19:18

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için proje çalışması başlattı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için proje çalışması başlattı.

Hatay'da, Japonya hükumeti, UNDP, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin ortaklığıyla "Hatay için İklim Eylemi" adlı toplantı düzenlendi.

Antakya'daki bir otelde gerçekleşen toplantıda, Japonya'nın sağladığı 1,8 milyon dolarlık destekle Hatay'da denizel ekosistemi korumayı amaçlayan yeni bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında deniz ekosisteminin korunması ve iyileştirilmesi amacı ile Asi Nehri'nin taşıdığı atıkların denize ulaşmasını engelleyen sistemler kurulacak ve izleme sistemleri yardımıyla kirliliğin boyutları tespit edilecek.

Nehirdeki atıkların oluşturduğu kirliliği azaltmaya yönelik ekipman desteği alınarak Asi Nehri'ndeki atık yönetimi sağlanacak.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, konuşmasında, Hatay'daki yeni girişimlerinin sadece Asi Nehri ve Akdeniz'in karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadele etmekle kalmayacağını belirterek "Başka yerlerde de kolayca uygulanabilecek uygulamalı iklim azaltım ve uyum çözümlerini test edip daha rafine hale getirecek." ifadesini kullandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro da iklim değişikliğinin günlük hayatı doğrudan etkilediğine dikkati çekerek "UNDP ile çalışma amacımız, Japonya'nın karbonsuzlaşma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma konusundaki liderliğine dayanıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise UNDP ile yürütülen ortaklığın yeni bir aşamasına başlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sadece havanın kirlenmediğini vurgulayan Savaş şunları kaydetti:

"Bu projede, dışarıdan gelen su sümbülleri başta olmak üzere bütün kirlilik kapanlarla toplanacak. Projemizde bize destek veren UNDP ve Japon hükümetine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sorunların çözümünde ülkeler birlikte hareket ederse geri dönüşümü yüzyıllar boyunca yapma şansımız var. Eğer yapamazsak bizden sonraki nesiller, önceki nesiller için güzel şeyler düşünmeyecek. Bu nedenle üstümüze düşen görevi bütün paydaşlar birlikte yaparsak gelecek kuşaklara biraz daha temiz bir şehir bırakma şansımız olur."

UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek
UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek
UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek
UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Uzmanlar 'Pusula denizanalarına' karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın, gördüğünüzde uzaklaşın Uzmanlar 'Pusula denizanalarına' karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın, gördüğünüzde uzaklaşın
Kaynak: AA

Asi Nehri, Japonya, Akdeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek - Son Dakika


Son Dakika
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 19:27:08. #1.13#
SON DAKİKA: UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement