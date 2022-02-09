UNDP İLE KARTEPE ZİRVESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında 24- 27 Mart tarihlerinde yapılacak, teması 'Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü' konulu Kartepe Zirvesi için protokol imzalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, 2017 yılından itibaren düzenlediği Kartepe Zirvesi'nin bu yılki teması Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü olacak. 24-27 Mart tarihlerinde yapılacak zirve öncesinde tarihi Sırrı Paşa Konağı'nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından hazırlanan protokole imza atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Zirvesi uzunca bir süredir yapılmakta ve önemli bir seviye ortaya koydu. Ulusal ve uluslararası akademisyen ve uzmanlar tarafından ciddi ilgi gördü. Özellikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar konusunda yapılacak çalışmalar ve Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü konusunda yapılacak çalışmalarda UNDP birikiminin bize ciddi katkı sağlayacağını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bunu hep birlikte göreceğiz. Protokolde özellikle çevre başlığını önceleyen aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle alakalı çalışmaları da Marmara Belediyeler Birliği dahilindeki belediyelere farkındalık yaratmak oralara uzman desteği sağlamak anlamında katkı sağlayacak. dedi.

Louisa Vinton ise, İklim değişikliği sürdürülebilir şehirler gibi konuları ele alacağız. Aynı zamanda göç meselesini burada tartışacağımızı belirtmek isterim. Afetlerin önlenmesi, çevre ve iklim değişikliğinin ele alınması amacıyla bir dizi önemli konularda işbirliği yapacağımıza inanıyorum. diye konuştu.