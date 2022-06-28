UNDP raporuna göre yeşil enerji Türkiye'de 300 binden fazla istihdam oluşturabilir - Son Dakika
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UNDP raporuna göre yeşil enerji Türkiye'de 300 binden fazla istihdam oluşturabilir

28.06.2022 14:09
UNDP raporuna göre yeşil enerji Türkiye'de 300 binden fazla istihdam oluşturabilir

Türkiye'de yenilenebilir enerjiye geçişin 2030'a kadar 300 binden fazla kişiye istihdam oluşturabileceği bildirildi.

Türkiye'de yenilenebilir enerjiye geçişin 2030'a kadar 300 binden fazla kişiye istihdam oluşturabileceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye'de yenilenebilir enerjiye geçişin istihdam ve sosyal açıdan etkileri ile sağlayacağı faydaları inceleyen bir rapor yayımladı.

Türkiye'nin fosil yakıtlara bağımlı kalmak yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak 2030'a kadar her yıl gayrisafi milli hasılasını 8 milyar dolar kadar artırabileceği belirtilen raporda ayrıca 300 binden fazla kişiye istihdam oluşturabileceği, 2019 yılıyla karşılaştırıldığında sera gazı emisyonlarını yüzde 8 kadar azaltabileceği kaydedildi.

Bu şekilde geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yaparak sadece çevreye değil ekonomik olarak ayrıca ticaret dengesi, istihdam oluşturma ve büyüme açısından fayda sağlanacağı vurgulanan raporda, geçişi kolaylaştırmak amacıyla yenilenebilir enerji teknolojilerinin gerektirdiği yeni yetenekleri sağlayabilmek için teknik ve mesleki eğitim sistemlerinin modernleştirilmesi tavsiye edildi.

Yeşil enerjiye yatırım Türk ürünleri ve hizmetlerine talebi artıracak

Raporda ayrıca Norveç merkezli araştırma firması SINTEF'nin şu ana kadar 15 ülkede uygulanan "yeşil istihdam değerlendirme modeli" adlı makroekonomik bir simülasyondan da yararlanıldı.

Simülasyonda Türkiye'nin kömür, doğal gaz ve petrolden yenilenebilir enerjilere geçmesinin potansiyel sonuçlarını keşfetmek için halihazırdaki mevcut iş modeli ile "yeşil senaryo" karşılaştırıldı.

Genel olarak aynı düzeyde yatırım yapılması durumunda ekonomiye ilave bir maliyetin olmadığı görüşünün ortaya konulduğu simülasyonda istihdam artışının 60'tan fazla sektöre fayda sağlayacağı, yenilenebilir enerjinin, yüksek kalifiye istihdama daha fazla talep oluşturacağı, yeşil enerjiye yatırımın Türk ürünleri ve hizmetlerine talebi artıracağı, sağlanacak enerji çeşitliliğiyle Türk elektrik sisteminin iklim ve fiyat kaynaklı şoklara karşı daha dirençli hale geleceği aktarıldı.

İklim tartışmaları maliyete odaklanıyor

UNDP Türkiye Temsilcisi Lousia Vinton, rapora yönelik "İklim politikaları tartışmaları, ekonomiyi güvence altına almakla gezegeni korumak arasında bir değiş tokuş yapıldığını ileri sürerek, maliyetlere odaklanmaya çalışıyor. Bu çalışma, bunun, büyük yanlış bir kanı olduğunu gösteriyor. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak ve hidrokarbondan uzaklaşmak istihdamda net ve büyük bir artış dahil ekonomik kazanımların hızla artmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yeşil enerjinin böyle bir kazan-kazan senaryosu olduğunu belirten Vinton, bu rapora dayanarak ülke liderlerinin daha hırslı siyasi kararlar almaları konusunda imkan bulunduğunu gördüklerini ifade etti.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan da raporun yenilenebilir enerjiye hızlı geçiş ve düşük karbon politikalarının, Türkiye ekonomisinin halihazırda yüzleştiği çok sayıda yapısal sınamalara hitap edebileceği önerisinde bulunduğuna işaret ederek "Bizim görüşümüze göre yeşil ekonomi Türkiye'nin yüksek gelirli refah vizyonunu başarmak için ihtiyaç duyduğu model olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNDP raporuna göre yeşil enerji Türkiye'de 300 binden fazla istihdam oluşturabilir - Son Dakika

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