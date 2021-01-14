UNDP Türkiye'den yenilenebilir enerji sektörü eğitimlerine destek - Son Dakika

UNDP Türkiye'den yenilenebilir enerji sektörü eğitimlerine destek

14.01.2021 10:53
UNDP Türkiye'den yenilenebilir enerji sektörü eğitimlerine destek, System.String[]

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye desteğiyle, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hatay'da yaşayan 500 kişinin yenilenebilir enerji sektöründe mevcut iş imkanlarına erişiminin artırılması projesi hayata geçirildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye desteğiyle, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hatay'da yaşayan 500 kişinin yenilenebilir enerji sektöründe mevcut iş imkanlarına erişiminin artırılması projesi hayata geçirildi.

UNDP Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık portfolyösü kapsamında Kore Hükümeti tarafından finanse edilen, UNDP ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirilen "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi" sektördeki istihdam potansiyelini destekleyerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerji alanında eğitimli insan kaynağının oluşturulması, yerel sosyo-ekonomik gelişim ve sosyal uyuma katkıda bulunulması amaçlanan projede katılımcılara, uygulamalı mesleki eğitimler verilmesi, mesleki ve teknik beceriler kazandırılması amaçlanıyor.

Aynı zamanda özel sektör, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleri ile üniversiteleri bir araya getiren bir ekosistem oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hatay'da 500 kişinin yenilenebilir enerji sektöründe mevcut iş imkanlarına erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında yerel imkanlar harekete geçiriliyor

Söz konusu şehirlerde yürütülen proje kapsamında bölgedeki Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör firmaları ziyaret edildi.

Bu ziyaretlerde hazırlanan "Paydaş Analiz Raporu" ile özel sektör, proje illerindeki mevcut potansiyel iş gücü ve mesleki, teknik eğitim kurumlarının yenilenebilir enerji çalışmaları konusundaki ihtiyaçları belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgar) Sisteme Entegrasyonu Kurs Programı" oluşturuldu.

Eğitimlerin verileceği kurumlara yenilenebilir enerji laboratuvarları kurulmasına, teknik araç-gereç ve ekipman ile eğitim malzemesi tedarikine de başlandı.

Projenin ilerleyen aşamalarında dijitalleşme alanında da önemli adımlar atılarak, Türkiye'de ilk defa uygulamalı bir mesleki eğitim programının yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimi birleştiren harmanlanmış öğrenme modeli ile verilmesi planlanıyor.

Katılımcılar, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi mobil elektronik cihazları kullanarak derslere uzaktan katılabilecek, uzaktan erişebilecekleri içerikleri e-öğrenme yoluyla takip edebilecek, aynı zamanda sınıflarda alacakları yüz yüze eğitimlere devam edebilecek.

Yenilenebilir enerji sektöründeki vasıfsız iş gücünün eğitimine odaklanan mesleki eğitimlerde, katılımcılar özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında yenilenebilir enerji üretimi yapan santral ve tesislerin mevcut ekipman ve sistemlerin imalat, kurulum ve bakımı konusunda, yenilenebilir enerji alanında mesleki ve teknik beceriler edinecekler.

Program sonunda 500 katılımcının Europass geçerliliği olan Kurs Bitirme Belgesi alarak eğitimli iş gücüne kazandırılması amaçlanıyor.

Projede, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında toplam istihdam hedefinin en az yüzde 25'ini kadınlar oluşturuyor.

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Bursa, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi UNDP Türkiye'den yenilenebilir enerji sektörü eğitimlerine destek - Son Dakika Ekonomi


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