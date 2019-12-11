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UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Tomasi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:02 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tomasi, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Tomasi, haber kategorisinde, Faiz Abu Rmeleh'nin "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafını tercih etti.
Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" fotoğrafına oy veren Tomasi, spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçti.
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