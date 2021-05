ŞANLIURFA - UNESCO adayı Harran'da kazılar özel izinle kısıtlamalı günlerde de sürüyor - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'nda kazılar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da özel izinle sürdürülüyor.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi sarayda 7 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Önal, milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan, bir dönem Asurlular ve Emevilere başkentlik yapan tarihi ilçedeki arkeolojik kazıların büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Gruplar tedbir olarak farklı alanlarda çalışıyor"

Ekibin, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf ve tedbirlere uygun şekilde kazıları sürdürdüğünü dile getiren Önal, şöyle konuştu:

"Şu an pandemi dönemi olmasına karşın tedbirlere uyarak küçük gruplar halinde farklı alanlarda çalışmaktayız. Amacımız bu kısıtlamanın olduğu süreci de iyi değerlendirerek kazı çalışmalarını yapıp Harran'ın görkemini, bilinmeyenlerini, zenginliğini bir an önce meydana çıkarmak. Şu an kalenin köprü kalıntısını kazıyoruz, diğer bir grup da sarayın giriş kısmının kazısına devam ediyor."

Arkeolog İbrahim Yılmaz da tedbirler kapsamında 4 ayrı grup olarak çalıştıklarını, maske, mesafe ve hijyene dikkat ettiklerini söyledi.

Amaçlarının tarihi alanı bir an önce turizme kazandırmak olduğunu belirten Yılmaz, desteklerinden dolayı ilgili kurumlara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.