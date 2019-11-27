UNESCO'da mültecilerin Türkiye'deki yükseköğrenimlerini anlattılar

Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Paris'te düzenlenen 40. genel konferansına katılarak mültecilerin Türkiye'deki yükseköğrenimlerine ilişkin bir konuşma yaptı.



Paris'te düzenlenen 40. genel konferanstaki oturuma; bakanlar, rektörler ve UNESCO'ya üye 193 ülkeden yaklaşık 200 yüksek düzeyde temsilci katıldı. Çin, İngiltere, İtalya ve Türkiye'den yalnızca dört üniversite temsilcisine söz verilen oturumda, Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney de konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Aylin Güney, Türkiye'de 33 bin Suriye uyruklu öğrencinin üniversitelerde eğitim gördüğünü belirterek, ülkemizin bu konudaki örnek kapsayıcı yaklaşımını vurguladı. Üniversitelerin, ana görevlerinden birinin de koruma sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güney, sosyal uyumun ve toplumsal refahın sağlanmasında üniversitelerin öncül rolüne dikkat çekti.



Panele Prof. Dr. Güney ile birlikte katılan Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü yürütücüsü Doç. Dr. Ayselin Yıldız da, mültecilerin yükseköğrenime katılımlarına ilişkin Türkiye örneğini, tüm ülkelere bir model olarak UNESCO'da paylaşabilmekten duydukları mutluluğu ifade etti. Mülteci öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerinin kalkınma ve refah temelli bir toplum için önemini vurgulayan ve yürütücüsü olduğu UNESCO Kürsüsü ile de bu alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Doç. Dr. Yıldız, üniversitelerin, farklılıkların uyum içinde yaşayabildiği toplumları geliştirmede önemli sorumlulukları olduğunu vurguladı.



Konferansta, Yükseköğrenim Niteliklerinin Tanınmasına İlişkin Küresel Konvasiyon da kabul edildi. Konvansiyonun, Birleşmiş Milletler'in yükseköğretim özelinde imzaladığı küresel düzeydeki ilk anlaşma olma özelliğine sahip olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında, ilk kez UNESCO Nitelik Pasaportu uygulaması da takdim edildi. Yaşar Üniversitesi bu uygulamayı, Norveç Yükseköğretim Kalite Kurumu ile ortak yürüttüğü bir projede Türkiye'de ilk kez geçen yıl başarıyla test etmişti. - İZMİR