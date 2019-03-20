Son Dakika Haberleri: Unesco'da Nevruz'u Kutlayan Ülkelerin Daimi Temsilciliklerinden Resepsiyon

Unesco'da Nevruz'u Kutlayan Ülkelerin Daimi Temsilciliklerinden Resepsiyon

1 saat önce

Merkezi Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Direktörü himayesinde Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan daimi temsilciliklerinin ortaklaşa...

Unesco'da Nevruz'u Kutlayan Ülkelerin Daimi Temsilciliklerinden Resepsiyon, System.String[]
Merkezi Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Direktörü himayesinde Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan daimi temsilciliklerinin ortaklaşa tertipledikleri resepsiyonla Nevruz kutlandı.

Nevruz'u kutlayan ülkelerin UNESCO daimi temsilciliklerinin büyükelçileri, konukları girişte karşıladı. UNESCO'da temsil edilen ülkelerin diplomatları ile çok sayıda konuğun katıldığı resepsiyonun açılışında konuşan İran'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükleçi Ahmed Celali, Nevruz'un baharın müjdecisi olduğunu belirtti. Celali, "Yıllardır kutlanan Nevruz Bayramı'nı UNESCO'nun da bu güzel girişimiyle her yıl olduğu gibi bu yılda 11 ülkenin katılımıyla kutluyoruz" dedi.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'nın resepsiyona katılamamasından dolayı Nevruz mesajını yardımcısı okudu. Nevruz Bayramı'nın uzlaşma ve uluslararası diyaloğu güçlendirmek için bir davet olduğunu ifade eden Azoulay'ın yardımcısı, geleneklerin değişik ritüellerle bir araya geldiği Nevruz Bayramı'nda baharın gelişi kutlanırken gelecek nesillere de bir yıllık taahhüt verildiğini belirterek, Azoulay'ın Nevruz'un uzlaşma ve uluslararası diyaloğu güçlendirmek için bir davet olduğunu söylediğini aktardı.

Resepsiyonda Nevruz'u kutlayan ülkelerin bayraklarının yer aldığı masalarda her ülke kendine özgü mutfağından seçkin yemekleri davetlilere sundu. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

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