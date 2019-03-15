Unesco'dan Mektebim Okulları'na Ziyaret

UNESCO, Mektebim Okulları EKTEBİM, Türkiye'yi STEM eğitimi alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirmek üzere önemli bir işbirliğine imza attı.

UNESCO, Mektebim Okulları EKTEBİM, Türkiye'yi STEM eğitimi alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirmek üzere önemli bir işbirliğine imza attı. STEM Eğitimi Projesi'nin lansmanı için Türkiye'ye gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, Mektebim Okulları'nda yetkililer ve öğrencilerle bir araya geldi.



Türkiye'de STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminin kalitesini önemli ölçüde artırarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmek amacıyla UNESCO, Mektebim Okulları ve INTED arasında gerçekleştirilen iş birliği, Türkiye'nin ilk olarak bölgesinde daha sonra dünya genelinde STEM eğitiminin önde gelen ülkeleri arasına girmesini amaçlıyor. Türkiye'nin "Birleşmiş Milletler UNESCO IBE En İyi Uygulama Merkezi" olması hedefiyle atılan bu önemli adımın detayları geçtiğimiz haftalarda Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi"nde paylaşıldı.



Projenin lansmanı için Türkiye'ye gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, hafta boyunca etkinliklere katılarak bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. "Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi"nde düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Dr.Marope, program kapsamında"STEM üzerine En İyi Uygulama Okulu"na dönüşecek olan Mektebim Okulları'nı ziyaret etti.



"BU PROJE İLE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILACAK"



Mektebim Okulları Genel Merkezi'nde eğitim departmanlarındaki yöneticiler ve çalışanlarla bir araya gelen Dr. Marope, okuldaki mevcut eğitim programlarının yanı sıra STEM eğitiminde yapılan çalışmalar ve içerikler hakkında bilgi alırken; iş birliğinin detayları ve UNESCO'nun rolü hakkındaki soruları cevapladı. Dr. Marope, "UNESCO olarak Mektebim ortaklığı ile yürüttüğümüz STEM Eğitim Projesi'nin hem Türkiye hem de bölge için büyük önem taşıdığını, ilerleyen günlerde eğitimin dönüşümüne kritik bir katkı sunacağını düşünüyorum. Türkiye'nin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda bir neslin yetiştirilebilmesi adına yola çıkan ve UNESCO ile iş birliği gerçekleştiren Mektebim'in, bu projeyle önemli başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.



Uzun soluklu bir iş birliği ve etki alanı geniş hedefleri ile eğitimin geleceğine dair önemli bir kapı aralayacak olan projenin asıl oyuncuları olan öğrencilerle de bir araya gelen Dr. Marope, Mektebim Okulları Atakent Kampüsü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okul ziyareti sırasında STEM müfredatı, STEM öğretmen eğitimi programı ve STEM ölçme ve değerlendirme programı olmak üzere üç önemli başlıktan oluşan ve 3 yıllık bir süreci kapsayan projenin ilerleyişi açısından öğrencilerin fikirlerini aldı.



Projenin lansmanı için özel olarak Türkiye'ye gelen yapay zeka robotu Sophia'nın da katıldığı okul ziyareti, Dr. Marope'un öğrenciler eşliğinde kampüsü gezmesiyle tamamlandı. - İstanbul

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