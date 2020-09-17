UNESCO'dan, Türkiye'den üç şehre daha 'Öğrenen Şehir' unvanı - Son Dakika

TÜRKİYE'den sadece Eskişehir'in bulunduğu UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na, 27 ülkeden 54 şehrin daha dahil edildiği açıklandı. Yeni listede Türkiye'den İzmir, Afyonkarahisar ve Balıkesir yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülen 'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC) programı kapsamında, üye şehirler arasında ikili öğrenme, diyalog, karşılıklı bağlantılarla ilişkileri destekleyerek kapasite geliştirmeye imkan sağlama, öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Türkiye'den ilk kez 'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katılan Eskişehir'in 'Öğrenen Şehir' unvanı almaya hak kazandığı programda, 27 ülkeden 54 şehir daha ağa dahil edildi. Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, bu şehirlerin, yaşam boyu öğrenmenin yerel düzeyde nasıl bir gerçeklik haline gelebileceğinin olağanüstü örnekleri olduğu belirtildi. Yeni eklenen şehirlerle birlikte UNESCO GNLC içindeki toplam şehir sayısının 64 ülkede 229'a çıktığı kaydedildi. Listeye eklenen yeni şehirler arasında, Türkiye'den üç şehir bulunuyor. İzmir, Afyonkarahisar ve Balıkesir illeri de UNESCO GNLC içinde 'Öğrenen Şehir' unvanı aldı.

Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü Direktörü David Atchoarena, Covid-19 salgınının, gelecek için daha dayanıklı eğitim sistemleri inşa etme gerekliliğinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. İnsanlığın yarısından fazlası kentsel alanlarda yaşarken, şehirlerin bu girişimin merkezinde olması gerektiğini belirten Atchoarena, "Salgın sırasında, dünyanın dört bir yanından UNESCO öğrenen şehirler, yaşam boyu öğrenmeyi gerçeğe dönüştürmek için iyi bir konumda olduklarını gösterdi. UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'nın yeni üyelerini sıcak bir şekilde selamlıyorum. Herkes için yaşam boyu öğrenmeyi sağlama hedefimizi daha da ilerletmek için onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.