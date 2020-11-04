Unesco'dan Yunanistan'a Ayasofya cevabı - Son Dakika

Unesco'dan Yunanistan'a Ayasofya cevabı

04.11.2020 12:12

Yunanistan'ın Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin şikayeti UNESCO'dan döndü.

Yunanistan'ın Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin şikayeti UNESCO'dan döndü. Türkiye'ye gelerek incelemelerde bulunan UNESCO temsilcisi, Ayasofya'nın cami olmasında bir sakınca olmadığına karar verdi.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, UNESCO'ya Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme planları ile ilgili bir mektup yazmıştı. Mendoni, "Ayasoyfa'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir" demişti. Mendoni, Türkiye'nin onay almadan Ayasofya'yı cami yapması halinde UNESCO'yla yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini iddia etmişti. Yunanistan'ın şikayeti sonrası UNESCO temsilcisi Türkiye'ye geldi. UNESCO temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Ayasofya'yı gezerek incelemelerde bulundu. İnceleme sonunda Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinde bir sakınca olmadığı kararı alındı. Kararda Ayasofya'nın insan figürlü mozaik ve fresklere zarar vermediği ve ibadet saatlerinde siyah ışık ile karartıldığı ifade edildi.

(İHA)

Unesco'dan Yunanistan'a Ayasofya cevabı
Unesco'dan Yunanistan'a Ayasofya cevabı
Unesco'dan Yunanistan'a Ayasofya cevabı
Unesco'dan Yunanistan'a Ayasofya cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Yunanistan, Türkiye, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Unesco'dan Yunanistan'a Ayasofya cevabı - Son Dakika


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