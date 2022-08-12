Nemrut Dağı'nda 250 bin ziyaretçi hedefi - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda 250 bin ziyaretçi hedefi

12.08.2022 11:13
Nemrut Dağı'nda 250 bin ziyaretçi hedefi

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nda, yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nda, yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Nemrut Dağı'nın her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Turizm sezonunun bu yıl açılmasıyla ciddi artışın olduğunu belirten Alkan, "Bizim bu yıl ki hedefimiz sezon sonunda 250 bin kişinin ziyaret etmesi." dedi.

Yılbaşından itibaren kar kalınlığı nedeniyle uzun süre ziyaretçi ağırlayamadıklarını ve son 4 aydır turistlerin dağı gezebildiğini anlatan Alkan, "4 aylık süreçte ziyaretçi sayımız 130 bine ulaştı. Umarım bu daha da artacak." diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistleri Nemrut Dağı'nı görmeye davet eden Alkan, gelen turistlerin bölgeden memnun ayrıldığına dikkati çekti.

Nemrut Dağı'nın tarihi hakkında da bilgi veren Alkan, şunları kaydetti:

"Milattan önce 163 ve milattan sonra 72 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan Kommagene Krallığı'nın en ünlü krallarından olan l. Antiochos milattan önce 69 ve 36 yıllarında krallık yapmış, bu krallığın sonucunda ise hayattayken Nemrut Dağı'na kendi mezar odasını yaptırmıştır. Bu mezar odasını masif kayayı tıraşlayarak yaklaşık 30 bin metreküp mıcır taşı üzerine koymuştur. Doğu ve batıda ise kendi heykelini, yanına da kendi tanrılarının heykellerini yaptırmıştır. Kommagene Krallığı, Roma ile Parth arasında tampon bölge konumundadır ve çok uzun yıllar savaşmadan kendi varlığını sürdürebilmiştir."

Ziyaretçilerden övgü

Ziyaretçilerden Rukiye Kaplan da ilk defa Nemrut Dağı'na tırmandığını belirterek, "Uzun bir yürüyüşün ve yorgunluğun ardından zirveye ulaştık. Buradaki heykeller ve dağ, insanın yorgunluğunu alıyor. İlk defa çıktım ve bundan sonra geleceğim yerlerden birisi olacak." diye konuştu.

Almanya'dan gelen ziyaretçilerden Sakine Özdemir ise güneşin doğuşunu ve batışını izlemeye geldiğini belirterek, "Çok merak ediyorduk, çok güzel bir yer, resimlerini görmüştük, tarih kitaplarında okuduk ve kısmet bugüneymiş seve seve dağları deştik geldik." dedi.

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Volkanik dağın buhar bacalarında korkutan görüntü Volkanik dağın buhar bacalarında korkutan görüntü
Kaynak: AA

Mehmet Alkan, Nemrut Dağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'nda 250 bin ziyaretçi hedefi - Son Dakika

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