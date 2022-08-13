Nemrut Dağı'nda konser verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nemrut Dağı'nda konser verildi

13.08.2022 11:33
Nemrut Dağı'nda konser verildi

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nda, Sedat ve Selahattin Akar kardeşler tarafından konser gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nda, Sedat ve Selahattin Akar kardeşler tarafından konser gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Nemrut Perseid buluşmaları kapsamında "Battaniyeni al gel, konser ve çorbalar bizden" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, ziyaretçiler bir yandan konser dinlerken diğer yandan da ikram edilen sıcak çorbalarla yıldızları izleme imkanı yakaladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere, konserin ilgi gördüğünü söyledi.

Havanın soğuk olmasının konseri etkilemediğini kaydeden Çuhadar, "Burası 2 bin 150 metre rakıma sahip ve rüzgar var, hava soğuk ama ilgi çok yoğun. Nemrut Dağı sırlarla dolu bir yer. Halen içerisinde ne olduğu bilinmiyor. Bazı tezlere göre Kral l. Antiochos'un mezarı var. Burada, yaklaşık 500 kişi var şu an. Ben etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. " dedi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın da Nemrut Dağı'nın önemini anlattı.

Nemrut Dağı'nın açık hava müzesi olduğunu belirten Aydın, "Muhteşem bir atmosfer ile muhteşem bir sunum yapıldı. Kralların tahtında, krallara layık bir dinletiyi hep birlikte dinleme imkanı bulduk. Bizi 2 bin yıl öncesine götürdü. Tarihin yazıldığı yerde, tarihi adeta yeniden yaşamış olduk. Bu gece konseri dinlerken yıldızlar geçidini de izliyoruz. Aslanlı horoskop tarihte bilinen ilk yıldız haritasıdır ve oda Nemrut'tadır. Şu an onun figürü de burada. Bu gece onu da burada yaşıyoruz ve dünyada ender rastlanan bir mekan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki mekanda bu gece yerli ve yabancı turistlerle güzel bir gece yaşadık." dedi.

Katılımcıların yorumları

Turistlerden Serap Kaçar, etkinliğin güzel geçtiğini söyleyerek, "İlk defa Nemrut Dağı'na çıktım. Yorucuydu ama buna değdi. Bir yandan konseri dinlerken diğer yandan diğer etkinlikler, etkileyici bir gece oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçilerden Mehmet Genç, Kilis'ten geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya ilk defa geldim. Çok beğendim. Buranın harika bir doğası, güzel bir havası var. Farklı farklı insanlarla aynı havayı soluyorsunuz. Güneşin doğuşunu da izleyip buradan ayrılacağım."

Ziyaretçilerden Firdevs Genç de zorlu bir yürüyüş olduğunu belirterek, "Kaç defa inmeyi düşündüm ama olsun yine de devam ettim. Burası çok etkileyici, iyi ki geldim. Bu heykelleri görmek, incelemek ve güneşin doğuşunu görmek çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Nemrut Dağı'nda konser coşkusu Nemrut Dağı'nda konser coşkusu
Kaynak: AA

Nemrut Dağı, Adıyaman, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'nda konser verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:33:39. #1.11#
SON DAKİKA: Nemrut Dağı'nda konser verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement