Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi

15.09.2022 11:14
Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da, 8 ayda tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırılması turizmcileri mutlu etti.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da, 8 ayda tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırılması turizmcileri mutlu etti.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini gezen ziyaretçi sayısı, yılın 8 ayında, "altın yıl" kabul edilen 2019'un Ocak-Ağustos dönemindeki ziyaretçi sayısını geçerek 2 milyon 545 bin 33'e ulaştı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turları ve çeşitli aktivitelerle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Kovid-19 salgını öncesi günlerine döndü.

Bölgede geçen yılın ocak-ağustos dönemine kıyasla bu yılın aynı döneminde yüzde 98 oranında artarak 2 milyon 545 bin 33'e ulaşan turist sayısı, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, AA muhabirine, turist yoğunluğunun bölgedeki konaklama tesislerinden acentelere, aktivite düzenleyen firmalardan diğer turizm bileşenlerine kadar her alanda görüldüğünü belirtti.

Verimli turizm sezonu geçirdiklerini, 2023 ve 2024'te de genişleyen pazar yelpazesi sayesinde daha yoğun süreçler yaşanmasını beklediklerini dile getiren Aldemir, şunları kaydetti:

"2019'u rekorlar yılı olarak değerlendirmiştik. 2020'de daha fazla ziyaretçi bekliyorduk maalesef pandemi bütün dünyayı olduğu gibi Kapadokya'yı da etkiledi. 2022 yılı ise turizmcilerin yüzünü güldürdü. Rakamsal verilere göre, ziyaretçi sayısında 2019 yılını da geride bıraktık. Gelecek yıl, özellikle Japon misafirlerimizi bekliyoruz. Yurt dışında pandemi gibi farklı bir sorun olmadığı takdirde Balkanlar'dan, Uzak Doğu'dan, Güney Amerika ve Avrupa'dan daha fazla turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Kapadokya'yı diğer turizm destinasyonlardan ayıran özellik, doğal oluşumlardır. Dünyanın her yerinde çok güzel sahilleri bulabilirsiniz, birçok yerde farklı medeniyetlerden kalıntıları bulabilirsiniz ama doğal oluşum Kapadokya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış dünyanın en özel bölgelerinden birisidir."

Yerli ve yabancı turistlere acente hizmeti sunan firmanın sahibi Muzaffer Büyükbaş ise Kovid-19 tedbirlerinin sürdüğü son iki yılın ardından insanların seyahate çıkma oranında artış yaşandığını, Kapadokya'nın da en çok talep gören yerlerden olduğunu söyledi.

Rezervasyon taleplerinin hız kesmediğini anlatan Büyükbaş, "2022 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Üçüncü çeyrek dediğimiz dönemde de misafir ağırlamaya devam ediyoruz. Pandemiden sonra hedeflediğimiz, 2019 altın yılını geçmiş bulunuyoruz. Şu anda rezervasyonlar çok iyi durumda. Kasım başına kadar yoğun dönem sürüyor. Sonrasında da yılbaşı ve Noel kutlamaları dönemi için rezervasyonlar geliyor." diye konuştu.

Bölgedeki müze ve ören yerlerinde son 10 yılın ocak-ağustos dönemlerinde ziyaretçi sayısı şöyle:

Dönem2013201420152016201720182019202020212022
Ziyaretçi Sayısı1 milyon 873 bin 7061 milyon 986 bin 6351 milyon 894 bin 861 milyon 57 bin 8531 milyon 497 bin 6821 milyon 957 bin 7642 milyon 522 bin 378578 bin 7051 milyon 283 bin 3322 milyon 545 bin 33

YORUMLAR
500
Ali Öztunç: Ortahisar Belediyesi'nin 'Kaçak Yapılar Yıkıldı' Açıklaması Kuyruklu Bir Yalan. Bildiğiniz Peribacası, Mağara Kepçeyle Yıkıldı Ali Öztunç: Ortahisar Belediyesi'nin 'Kaçak Yapılar Yıkıldı' Açıklaması Kuyruklu Bir Yalan. Bildiğiniz Peribacası, Mağara Kepçeyle Yıkıldı Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama
Kaynak: AA

Kapadokya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 991 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi
10:45 ABD ve AB, Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit etti! Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları uygulanmıyor mu?
10:44 Bakan Nebati, Financial Times'ın, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı" iddialarına Türkiye Ekonomi Modeli üzerinden yanıt verdi
10:43 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek
10:30 Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?
10:17 Ablasıyla tartışan eniştesini, yeğenlerinin yanında öldürdü! Savunmasında "Amacım korkutmaktı" dedi
10:20 Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi
10:18 Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor
10:16 ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda kimi desteklediği belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 11:14:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement