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UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Malatya'da - Son Dakika

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Malatya'da

12.08.2021 14:54
UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Malatya'da, System.String[]

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, bölgeye tüm dünyadan ziyaretçilerin geleceğini, bu tarihi yerin öneminin anlatılması gerektiğini belirtti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, bölgeye tüm dünyadan ziyaretçilerin geleceğini, bu tarihi yerin öneminin anlatılması gerektiğini belirtti.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmeyi başaran höyüğün kazı heyeti başkanı Restelli, Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.

Güder, Restelli ile Aslantepe'nin dünya ve Türk tarihi açısından öneminin yanı sıra Malatya'ya sağlayacağı katkılar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasında Battalgazi Belediyesi olarak ciddi çalışmalar ortaya koyduklarını dile getiren Güder, Arslantepe'de mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Arslantepe kazılarına emek veren herkese teşekkür eden Güder, şunları kaydetti:

"Kazı heyetimiz çalışmalarında büyük bir sınav verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü zamanlarda yapılan çalışmalar ile Arslantepe geçici listeye alınmıştı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girebilmek için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı 2019 yılında tamamlayarak teslim ettik. UNESCO tarafından 5 Nisan'da verilen dilekçemiz kabul edildi ve UNESCO'dan gelen heyet, Arslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu. Eksikliklerimiz ile alakalı bizlere bir rapor sundu. Biz de zaman kaybetmeden eksikliklerimizi tamamladık."

Tek amaçlarının dünya mirası olarak kabul edilen Arslantepe'yi dünya ile paylaşmak olduğunu aktaran Güder, yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turistleri konuk ettiklerini sözlerine ekledi.

Restelli de, Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasından memnun olduklarını belirtti.

Birlikte işbirliği içinde daha çok çalışacaklarını, höyükten yeni ve güzel çok şeylerin çıkarılacağını ifade eden Restelli, şunları dile getirdi:

"Bu sezon uzun bir çalışma dönemi geçirmek istiyoruz. Geçen sene maalesef pandemiden dolayı çok az çalıştık. Bu sene inşallah daha uzun kalacağız, çalışacağız. Arslantepe sadece bilimsel bir proje değil, daha büyük ve önemli bir proje. Battalgazi Belediyesi ile ziyaretçilerimize buranın önemini anlatacağız. Malatya için çok daha iyi olacak. UNESCO listesine girmek en önemli sonuçtu ve bu sonuç Arslantepe'yi dünyaya daha iyi anlatmak demektir. Tüm dünyadan buraya ziyaretçiler gelecektir ve bu tarihi yerin önemini onlara anlatmamız gerekir. Dünya ve Malatya için Arslantepe Höyüğü'nü korumak gerek."

Ziyaret sonunda Güder, Restelli'ye Arslantepe Höyüğü figürlerinin bulunduğu tabloyu hediye etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Malatya'da
UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Malatya'da
UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Malatya'da
UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Malatya'da

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Osman Güder, Malatya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün kazı heyeti başkanı Malatya'da - Son Dakika


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