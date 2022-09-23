Orta Çağ'da kurulan Ben-i Ahmer Devleti'nin başkenti Gırnata'da ( Granada ) 13. yüzyılın ortalarında inşasına başlanılan, zaman içinde eklentilerinin de tamamlanmasıyla 142 bin metrekare alan üzerine kurulan görkemli saray, süslüme tarzı, bahçeleri ile ihtişamını koruyor.

Kaynak: AA

Granada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı ihtişamını koruyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.