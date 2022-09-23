UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı ihtişamını koruyor - Son Dakika
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UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı ihtişamını koruyor

23.09.2022 11:10
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı ihtişamını koruyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı ihtişamıyla dikkati çekmeyi sürdürüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı ihtişamıyla dikkati çekmeyi sürdürüyor.

Orta Çağ'da kurulan Ben-i Ahmer Devleti'nin başkenti Gırnata'da (Granada) 13. yüzyılın ortalarında inşasına başlanılan, zaman içinde eklentilerinin de tamamlanmasıyla 142 bin metrekare alan üzerine kurulan görkemli saray, süslüme tarzı, bahçeleri ile ihtişamını koruyor.

Endülüs mimarisinin özgün motiflerinden oluşan eşsiz zarafetini koruyan yapı, hakim bulunduğu tepede yaklaşık 8 asırdır dimdik ayakta durarak İslam mimarisinin en önemli hazineleri arasında yer alıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca turisti ağırlıyor.

İslam medeniyetini tanımak, mimari yapısını incelemek üzere bölgeye gelen turistler, sarayın eşsiz botanik bahçesinde de zaman geçiriyor.

YORUMLAR
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İspanya'nın Granada kentinde Müslümanlara ait kalıntılar bulundu! Kefenlerin yanındaki ölüm kartları var İspanya'nın Granada kentinde Müslümanlara ait kalıntılar bulundu! Kefenlerin yanındaki ölüm kartları var
Kaynak: AA

Granada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı ihtişamını koruyor - Son Dakika

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