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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri yanmaktan son anda kurtuldu

40 dakika önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri yanmaktan son anda kurtuldu Diyarbakır'da anız yangını korkuttu Anız yangını Hevsel Bahçeleri'ne sıçramadan söndürüldüDİYARBAKIR - Diyarbakır eski Mardin yolu üzerinde yol kenarında ateşe verilen anızlar, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer...

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri yanmaktan son anda kurtuldu
Diyarbakır'da anız yangını korkuttu
Anız yangını Hevsel Bahçeleri'ne sıçramadan söndürüldü
DİYARBAKIR - Diyarbakır eski Mardin yolu üzerinde yol kenarında ateşe verilen anızlar, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Hevsel Bahçelerinin bulunduğu alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söz konusu yangının kim ya da kimler tarafından çıkardığını bulmak için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Yangın, Diyarbakır'ın tarihi ve turist mekanı olan On Gözlü Köprüye giden ve eski Mardin yolunda çıktı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yol kenarında bulunan anızlar ateşe verildi. Bir anda büyüyen yangının UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine ait ağaçlık alana doğru sıçradı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alırken, söz konusu yangının kim ya da kimler tarafından çıkardığını bulmak için inceleme başlatıldı.
Görgü tanıkları yangına zamanında müdahale yapılmaması durumunda Hevsel Bahçelerine sıçrayacağı ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan alanın yanabileceğini dile getirdi.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri yanmaktan son anda kurtuldu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Mardin, Diyarbakır, Hevsel Bahçeleri, 3. Sayfa
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