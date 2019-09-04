Dünyanın en iyi balayı adası seçilen Mauritius, Türk kamuoyuna tanıtıldı

Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hint okyanusunun egzotik adası Mauritius'un Turizm Bakanı Mr. Anıl Gayan ve heyeti, dünya turizminin gözdesi haline gelen Mauritius Adası'nı tanıtmak ve turizm alanında işbirliğini artırmak amacıyla Türkiye'ye geldi.

Türkiye ziyareti çerçevesinde 3 Eylül 2019 Salı akşamı Çırağan Palace Kempinski'de tümorganizasyonu Inventum Global'in yaptığı özel gecede Mauritius Adası Turizm Bakanı Mr. Anıl Gayan ve heyeti, Inventum Global Yönetici Ortağı Asil Akar ve IMWF Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy'un eşliğinde; turizm sektörü temsilcileri, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ve Türk medyasından davetlilerle bir araya geldi.

Gülay Kamaz, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Siren Ertan Kayalar, Demet-Tuna Ozener, Renee Saban, Ece Kıral, Zehra-Barış Öney, Sedefhan Oğuz, Saffet Emre Tonguç gibi cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı gece, turizm ve medya dünyasından da yoğun ilgi gördü.

Mauritius Tanıtım Gecesi'nde berrak, turkuaz rengi suları, bembeyaz kumları, yemyeşil dağları ve tropikal iklimiyle Dünyanın en iyi balayı adası seçilen Mauritius'un turistik ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Mauritius Adası Turizm Bakanı Mr. Anıl Gayan "Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ada ülkesi olarak çok kültürlü yapısıyla benzerlik taşıdığına inandığımız Türkiye'de kendimizi tanıtmak istiyoruz. Mauritius Adası'nda hemen her zevke uygun aktivitelerimiz var. Yeni bir dünya tanımak ve egzotik bir coğrafyada tatil yapmak isteyen Türkleri Mauritius'a bekliyoruz. Türkiye'den Türk Hava Yolları direk uçuşuyla 8-9 saatlik bir uçuşla Mauritius'a gelmek mümkün. Bu konuyla ilgili Türk Hava Yolları ile yaptığımız işbirliğini artıracağız" dedi.