UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan eserler, Afşin'de tanıtılacak - Son Dakika

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) tarafından Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan eserler, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sergilenecek.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, serginin ilçedeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde tanıtılacağını belirtti.
Vatandaşları sergiye davet eden Güven, şunlara kaydetti:
"Türkiye, özellikle UNESCO'ya tescilli dünya miras alanları bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden. Afşinimizin göz nuru olan Eshab-ı Kehfi'n de geçici listeden kalıcı listeye alınması bizim tek arzumuz. Eshab-ı Kehf, tescilli dünya miras alanlarına dahil olmayı sonuna kadar hak ediyor. 10 Eylül Perşembe günü açılışını yapacağımız kalıcı sergiye vatandaşlarımızı bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:33 - Kaynak: AA
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